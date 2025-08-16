Trump-Putin, il caso inquietante dopo il vertice: “Trovati documenti riservati”

Una serie di documenti con la carta intestata del dipartimento di Stato americano, rinvenuti venerdì mattina nel centro commerciale di un hotel in Alaska, rivelano dettagli precedentemente riservati e potenzialmente sensibili sul vertice di Ferragosto tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage. Lo riporta Npr, che si riferisce di "otto pagine, che sembrano essere state prodotte da personale statunitense e dimenticate accidentalmente", nelle quali vengono fornite "luoghi e orari precisi del vertice e numeri di telefono di dipendenti del governo Usa". I fogli erano stati dimenticati in una delle stampanti pubbliche dell'hotel. Npr ha esaminato le foto dei documenti scattate da uno degli ospiti.

La prima pagina del documento stampato rivela la sequenza degli incontri del 15 agosto, inclusi i nomi specifici delle stanze all'interno della base di Anchorage in cui si sarebbero svolti. Rivelava anche che Trump intendeva fare a Putin un regalo cerimoniale. "POTUS al Presidente Putin", si legge nel documento, "Statua da scrivania raffigurante un'aquila calva americana". Le pagine da 2 a 5 elencano i nomi ei numeri di telefono di tre membri dello staff statunitense, nonché i nomi di 13 membri delle delegazioni governative statunitensi e russe.