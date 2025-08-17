Trump, ha fatto ciò che chiede Papa Leone XIV

Nei giorni scorsi molti attaccavano Trump perché – a loro dire – incontrava Putin per “ regalargli ” l’Ucraina, escludendo Zelensky e l’Unione europea. Non è andata così. Trump, prima e dopo, si è comportato da leader dell’Occidente. Il vertice dell’Alaska, al momento, non ha prodotto risultati concreti: è stato un primo passo. Ma Trump ha riferito a Zelensky e ai leader europei per discutere con loro dei passi successivi. E' l’unico che ha cercato di far tacere i cannoni portando al tavolo della trattativa i contendenti. Biden fece il contrario.

Tantissimi, a parole, invocano pace pace pace. Ma poi sono sempre pronti a distillare veleno, disprezzo e critiche contro l’unico leader mondiale che lavora davvero per la pacificazione: Donald Trump . Rischiano di somigliare a certi personaggi della Bibbia: “La loro lingua è una freccia micidiale, essa non parla che in malafede; con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel cuore gli tende insidie” (Ger 9:8); “parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore” (Salmo 28:3).

Trump ha fatto esattamente ciò che ha chiesto papa Leone XIV poco dopo la sua elezione: “i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo! La guerra non è mai inevitabile”. Sembra la traccia su cui si è mosso Trump cercando di far iniziare trattative per far terminare una guerra cominciata sotto la presidenza Biden. Naturalmente ora i soliti critici lo accusano di aver fallito.

I media mainstream, con il loro pregiudizio universale, accusano Trump di aver steso un tappeto rosso a Putin. Ma non è forse questa la prassi fra capi di stato? Doveva prenderlo a pugni? Costoro dimenticano che la pace, se davvero la si vuole, si fa con i nemici (come ha detto il Papa) e i nemici spesso sono indigesti. Gli statisti democratici sanno di dover trattare con loro per il bene superiore della pace.

La storia insegna. L’ordine internazionale del secondo dopoguerra fu stabilito, dai leader occidentali Roosevelt e Churchill, con un tiranno orribile come Iosif Stalin nel febbraio 1945, a Jalta, in Crimea (u anche un passaggio fondamentale per l’istituzione dell’Onu). Da lì vennero i nostri decenni di pace, sebbene dolorosi per l’Est europeo che restò sotto il comunismo. Purtroppo non esistono “paci giuste”, ma “paci possibili”.

I celebrati Accordi di Helsinki – che di recente il Papa ha indicato come modello per la risoluzione dei conflitti tramite la diplomazia – furono sottoscritti dagli Usa (insieme ad altri 33 Stati come l’Italia e la Città del Vaticano) con l’Urss di Breznev che solo sette anni prima aveva fatto invadere la Cecoslovacchia. Il presidente americano Nixon, repubblicano e anticomunista, nel febbraio 1972 andò in Cina dove incontrò Mao Zedong. Una visita che sancì il dominio del Pacifico da parte americana e consolidò il distacco della Cina dalla Russia.

Oggi gli Stati Uniti puntano all’obiettivo di staccare la Russia dalla Cina. E' un interesse strategico anche dell’Europa. Ma media e politici occidentali sembrano non capirlo. Non è solo antipatia personale per Trump. C’è una radicata ostilità ideologica contro colui che ha mandato a casa i Dem: non gli riconoscono alcun merito e lo criticano anche a costo di contraddirsi nel giro di poche ore. Del resto che Trump sia un pacificatore e che i media – e molte cancellerie occidentali – abbiano un pregiudizio contro di lui è evidente anche dall’indifferenza con cui sono state accolte le paci che Trump ha realizzato.