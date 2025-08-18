Libero logo
Ucraina, la denuncia: "Carri armati di Mosca con bandiere Usa e Russia"

lunedì 18 agosto 2025
Un carro armato dell'esercito di Mosca con le bandiere di Usa e Russia: lo si vede in un filmato diffuso da Mosca e pubblicato da Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sui suoi canali social. Lo riporta il Guardian. "I propagandisti russi mostrano un video in cui un mezzo militare russo va all'attacco con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti - ha spiegato Yermak -. I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, caratterizzata dall'uccisione di civili. Arroganza totale". 

Intanto, il presidente ucraino, in attesa del vertice a Washington con Trump e i leader europei, ha sottolineato che "la Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire. Ed è proprio Mosca che deve dire 'basta'". Lo ha scritto sul suo canale Telegram. La Russia, però, continua ad attaccare: almeno tre persone sono state uccise nell'attacco su Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, come riporta Ukrinform. "Già 20 feriti in seguito all'attacco mattutino dei russi a Zaporizhzhia", ha riferito Fedorov, aggiungendo che tre persone sono morte. Tra i feriti, ha precisato, "c'è un ragazzo di 17 anni". 

