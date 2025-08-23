Manca la maionese nel panino? Dà fuoco al bar

Libero logo
sabato 23 agosto 2025
Rifiutano di mettergli la maionese nel panino e lui reagisce dando fuoco al bar: è successo a Los Palacios y Villafranca, nella provincia di Siviglia. Arrestato un uomo di 50 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il cliente era andato al Las Postas Café-Bar mercoledì sera, chiedendo due volte la salsa che però non era disponibile. I camerieri hanno provato a spiegargli che i panini erano già pronti e senza condimenti extra. Ma evidentemente questo non è bastato. 

Il 50enne ha dato fuoco al locale, come si vede in un filmato diffuso dai proprietari. Una scena surreale: l’uomo versa benzina sul bancone e sibito dopo divampano le fiamme. I clienti sono fuggiti in fretta, mentre l’autore dell’incendio si è bruciato per sbaglio la mano sinistra tentando di spegnere le fiamme con la destra. Secondo le autorità, prima dell’episodio l’uomo era corso a una stazione di servizio vicina proprio per comprare un litro e mezzo di benzina. I danni provocati al bar sarebbero stimati tra i 6.000 e i 7.000 euro. 

"Gli abbiamo spiegato più volte che non avevamo maionese - ha spiegato Jose Antonio Caballero, proprietario del locale -. Lui è andato al distributore, è tornato con la benzina e ha chiesto di nuovo se fossimo sicuri, senza attendere risposta". Per fortuna, nessuno è rimasto ferito nel rogo. Il 50enne, invece, è stato trasportato a un centro sanitario per le ustioni riportate e poi è stato arrestato dalla Guardia Civil.

