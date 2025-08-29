Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Pilato e Tarantino fermate a Singapore e accusate di furto: interviene la Farnesina

venerdì 29 agosto 2025
Pilato e Tarantino fermate a Singapore e accusate di furto: interviene la Farnesina

1' di lettura

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, nuotatrici italiane di ritorno dai Mondiali di nuoto di Singapore, sono state protagoniste di un episodio spiacevole all’aeroporto. Le telecamere di sorveglianza dello scalo asiatico avrebbero ripreso Tarantino mentre infilava oggetti rubati in un negozio nella borsa di Pilato. Le due atlete pugliesi sono state fermate dalla polizia, private dei passaporti e trattenute per ore, accusate formalmente di furto. Con loro c’erano anche Anita Bottazzo e Sofia Morini, compagne di squadra, anch’esse interrogate e sottoposte a controlli.

Il gruppo, reduce da una vacanza a Bali, era in transito a Singapore per il volo di rientro in Italia dopo i Mondiali, conclusi il 3 agosto 2025.La situazione si è risolta grazie all’intervento della Farnesina e dell’ambasciata italiana a Singapore, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente della Federnuoto Paolo Barelli che hanno seguito il caso. Dopo ore di tensione, le atlete hanno ottenuto un permesso speciale per lasciare il Paese, accompagnate in hotel in attesa del volo e ammonite a non ripetere simili comportamenti. L’episodio, che ha scosso il mondo dello sport italiano, ha segnato il rientro delle nuotatrici, trasformando la loro esperienza post-Mondiali in un caso destinato a far discutere.

Il caso che scuote lo sport azzurro Benedetta Pilato fermata per furto a Singapore, lo sfogo: "Fatti indipendenti dalla mia volontà"

Il campione Mondiali di nuoto, Paltrinieri d’argento nella 10 km di fondo

Il Pontefice Vaticano, Papa Francesco riceve il presidente di Singapore

tagsingapore

Il caso che scuote lo sport azzurro Benedetta Pilato fermata per furto a Singapore, lo sfogo: "Fatti indipendenti dalla mia volontà"

Il campione Mondiali di nuoto, Paltrinieri d’argento nella 10 km di fondo

Il Pontefice Vaticano, Papa Francesco riceve il presidente di Singapore

ti potrebbero interessare

618x353

Benedetta Pilato fermata per furto a Singapore, lo sfogo: "Fatti indipendenti dalla mia volontà"

960x540

Mondiali di nuoto, Paltrinieri d’argento nella 10 km di fondo

960x540

Vaticano, Papa Francesco riceve il presidente di Singapore

652x368

Singapore Airlines, "gravi turbolenze" in volo: un morto e decine di feriti