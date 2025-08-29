Trump, via la scorta dei servizi segreti a Kamala Harris

Il prewsidente americano Donald Trump ha tolto la scorta dei servizi segreti all'ex vicepresidente dem Kamala Harris: la sua decisione, che entrerà in vigore a partire dal 1° settembre, sarebbe stata presa dopo il licenziamento di Susan Moranez, neo direttrice del Centres for Disease Control and Prevention, e di Lisa Cook, esponente del board della Fed che ha fatto causa al capo della Casa Bianca.

L'indiscrezione è stata resa nota dalla Cnn, che ha riferito di una lettera inviata dal presidente alla ministra della Sicurezza nazionale, Kristi Noem. Una scelta, quella di Trump, del tutto legittima dal momento che le normative americane prevedono la scorta a vita soltanto per gli ex presidenti, mentre per i vice è limitata a sei mesi dalla fine dell'incarico. La Harris, dunque, avrebbe dovuto rinunciare alla protezione già dallo scorso 21 luglio. Tuttavia, prima di lasciare la Casa Bianca, l'ex presidente Joe Biden aveva rinviato la scadenza di un anno, quindi a gennaio 2026. Adesso il tycoon ha deciso di annullare la proroga.