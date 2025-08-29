Merz, 12.500 euro per parrucchiere e trucco: esplode lo scandalo

Un conto di 12.500 euro per il parrucchiere e il make-up: questo quanto si sarebbe speso nei primi tre mesi della cancelleria di Friedrich Merz. Lo riporta il Corriere della Sera. La cifra è venuta fuori a seguito di un'interrogazione parlamentare da parte dell'Afd, il partito di estrema destra che si è insospettito dopo il commento fatto dal presidente americano Donald Trump durante l'ultima visita del cancelliere alla Casa Bianca. "Dove hai preso quell’abbronzatura? — gli ha chiesto il tycoon durante l'incontro con gli altri leader europei per discutere della guerra in Ucraina —. Anch’io voglio avere un’abbronzatura così".

Da lì l'intenzione di Afd di vederci chiaro. E la scoperta su quanto viene speso per la routine di bellezza in cancelleria. A stupire è il fatto che in cancelleria la spesa sarebbe stata superiore a quella fatta in tutti gli altri ministeri, fatta eccezione per la ministra per l’Industria, Katherina Reiche, che in un trimestre avrebbe messo in conto spese 19.264,76 euro, di cui 8.324,11 per i viaggi.