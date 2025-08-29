Macron, "Putin orco": la dura risposta di Mosca

"Senza un accordo lunedì, Putin si sarà preso gioco di Trump": il presidente francese Emmanuel Macron lo ha detto durante un punto stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il riferimento del capo dell'Eliseo è alle due settimane di tempo che il presidente americano ha concesso al leader del Cremlino per arrivare a un accordo per la pace in Ucraina durante l'incontro che i due leader hanno avuto in Alaska lo scorso 15 agosto.

Intanto Mosca ha risposto alle ultime dichiarazioni di Macron, accusandolo di aver insultato Putin. "Vediamo continuamente dichiarazioni insolite da parte del presidente francese nei confronti della Russia. Spesso superano non solo il confine del ragionevole, ma anche quello della decenza, diventando veri e propri insulti di bassa lega”: ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass. E ancora: “Non si tratta di uno scambio di battute, ma della situazione in Ucraina, provocata in larga misura anche grazie al coinvolgimento attivo dei predecessori di Macron“.

Il riferimento è alle parole del presidente francese che ha definito lo zar Putin “predatore” e “orco”. “Il livello retorico di Macron non è un nostro problema, è un loro problema”, ha aggiunto Zakharova. E Macron ha risposto: "Quando dico che c’è un ‘orco alle porte dell’Europa‘, credo che si tratti di quello che i georgiani, gli ucraini e molte altre nazioni sentono profondamente. Io non sono mai maleducato o volgare". Infine, ha spiegato che la parola ‘orco' si riferisce “a un uomo che ha deciso di andare verso una deriva autoritaria, autocratica e di portare avanti un imperialismo revisionista delle frontiere internazionali”.

