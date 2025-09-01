Camilla, uno choc: tentato stupro, tacchi a spillo nelle parti intime

La Regina Camilla sarebbe stata vittima di un tentativo di violenza sessuale da adolescente: la rivelazione choc arriva da Valentine Low, che lo scrive nel libro "Power and the Palace". La sovrana avrebbe raccontato l'episodio all'ex premier inglese Boris Jhonson nel 2008. Stando a questo racconto, l'attuale moglie di re Carlo all'età di 16-17 anni sarebbe stata infastidita su un treno diretto alla stazione di Paddington: un uomo avrebbe iniziato a palpeggiarla e lei si sarebbe difesa togliendosi una scarpa e usando il tacco a spillo per colpirlo nelle parti intime. All'arrivo in stazione avrebbe denunciato il fatto e l'aggressore sarebbe stato arrestato.

Da Palazzo non è arrivata né una conferma né una smentita al racconto. "Ha agito in modo responsabile - ha detto Low al programma Today di BBC Radio 4 riferendosi alla regina -. Non solo è stata intraprendente e forte, ma è stata anche una cittadina responsabile assicurandosi che l'uomo venisse arrestato". Sarebbe stata lei stessa a parlarne molti anni dopo con Johnson, all'epoca sindaco di Londra. Secondo fonti vicine a Camilla, lei avrebbe deciso di non rendere pubblico il tentato attacco per evitare di attirare l'attenzione sulla sua esperienza.