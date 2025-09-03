Von der Leyen, attacco russo al Gps: cosa non torna

Un’ora a volteggiare sul cielo di Plovdiv, piloti costretti a rispolverare mappe cartacee, giornali che parlano di “sospetta interferenza russa” e il Cremlino che smentisce e far del sarcasmo: la storia del volo di Ursula von der Leyen, partito lunedì dalla Polonia e atterrato in Bulgaria con avvicinamento “cieco”, è roba da Guerra Fredda 2.0. La realtà, tuttavia, potrebbe essere molto meno thrilling. Il primo quotidiano a darne notizia è stato il Financial Times che, citando fonti vicine alla presidente della Commissione Ue, ha riportato la tesi della deliberata azione di disturbo russa subita dal suo Dassault Falcon 900LX. E in effetti in tempi di guerra hi-tech un sistema sviluppato mezzo secolo fa come quello Gps, tuttora cuore della navigazione moderna, è piuttosto vulnerabile a due modalità di attacco. La prima è il jamming, ossia la saturazione delle frequenze con rumore elettromagnetico che impedisce ai ricevitori di captare i segnali satellitari. La seconda è lo spoofing, la sostituzione di questi segnali con altri più potenti e falsificati, che inducono il sistema di bordo a calcolare posizioni errate. Questa ipotesi, nel caso in specifico, è esclusa, dal momento che il jet di von der Leyen a Plovdiv è arrivato agevolmente senza perdersi nei Carpazi.

Piuttosto, il ricorso alle mappe cartacee da parte dei piloti e i blackout a terra denunciati da membri dello staff di Ursula renderebbero più verosimile l’operazione di jamming. Il portale FlightRadar24 però, che monitora in tempo reale le rotte aeree attraverso i transponder, ha prontamente fornito una parziale smentita: il Falcon che trasportava la presidente non avrebbe mai perso la qualità del segnale Gps. Il volo, della durata prevista di un’ora e 48 minuti, si è concluso in un’ora e 57: il ritardo di appena 9 minuti è compatibile con diverse procedure standard di attesa prima dell’atterraggio, compreso un semplice cambio di direzione del vento. Quindi, nessun blackout. Certo, l’Europa Orientale, specie nelle vicinanze del Mar Nero, è un’area in cui le interferenze ai sistemi Gnss (Global Navigation Satellite Systems, che includono Gps, la Galileo europea, la Glonass russa e la cinese BeiDou) sono frequenti in tempi di conflitto in Ucraina. Il sito GPSJam.org, attivo dal 2022 e usato anche dalle autorità aeronautiche, aggrega dati di navigazione di centinaia di aerei producendo mappe con le anomalie, e riporta le zone intorno a Plovdiv e Bucarest effettivamente tra le più esposte a disturbi nelle ore del piano di volo di von der Leyen. Non sempre, però, si tratta di azioni deliberate ma di esercitazioni o attacchi militari diretti altrove, malfunzionamenti tecnici o persino effetti collaterali di trasmettitori civili.