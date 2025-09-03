Emmanuel Macron è finito: dalla Francia un sondaggio senza precedenti

Crisi di governo alle porte, il presidente francese Emmanuel Macron è ancora più impopolare che durante la crisi delle proteste movimento spontaneo di protesta nato sui social network nel novembre del 2018. Secondo un sondaggio pubblicato da Le Figaro, il suo indice di gradimento ha raggiunto il livello più basso dal 2017, solo il 15% dei francesi si fida di lui, un minimo storico che supera anche i bassi livelli raggiunto nel 2018 durante le proteste di piazza.

Il premier Francois Bayrou, d'altra parte, si trova nella stessa situazione: solo il 14% dei francesi si fida di lui, il minimo da quando è arrivato a Matignon. Nei prossimi giorni il presidente sarà impegnato nel trovare una soluzione alla crisi politica generata dalla richiesta di Bayrou, di chiedere la fiducia all'Assemblea Nazionale. Dovra' agire rapidamente in un contesto di disordini sociali che potrebbero sfuggire di mano da un momento all'altro, scrive le Figaro. E a questi dati impietosi sulla popolarità del presidente, si aggiungono quelli economici: il costo del denaro a lungo termine della Francia e' balzato al livello piu' alto dal 2011, mentre gli investitori temono il voto di fiducia della prossima settimana, che potrebbe far cadere il governo di minoranza.