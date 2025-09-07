Russia, Zelensky sente Macron: "Fermare i criminali del Cremlino", la situazione precipita

"Oggi ho parlato con Emmanuel Macron e abbiamo discusso del crudele attacco aereo russo di ieri sera", ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , ringraziando il presidente francese. "Abbiamo coordinato i nostri sforzi diplomatici, i prossimi passi e i contatti con i partner per garantire una risposta adeguata . Insieme alla Francia stiamo preparando nuove misure per rafforzare le nostre difese ". "Tragicamente - scrive Zelensky - in tutta l'Ucraina quattro persone sono state uccise e più di 44 sono rimaste ferite. I nostri soccorritori e i servizi di emergenza stanno ancora affrontando le conseguenze dell'attacco in tutto il Paese".

A poche ore dalla drammatica pioggia di fuoco scatenata dalla Russia su Kiev, un'offensiva russa che ha colpito per la prima volta anche il palazzo del governo ucraino e ha provocato 4 morti civili, tra cui un bambino, la situazione sembra di nuovo precipitare.

I numeri del blitz di Mosca sono impressionanti: "Da ieri sera sono in corso i lavori per eliminare le conseguenze degli attacchi russi: oltre 800 droni e 13 missili , di cui 4 balistici . Secondo le informazioni preliminari, diversi droni hanno attraversato il confine tra Ucraina e Bielorussia - faceva il punto a metà mattinata Zelensky, sempre su X -. A Kiev, normali edifici residenziali sono stati distrutti. In uno di essi, i piani tra il quarto e l'ottavo sono crollati. Finora, due persone sono state uccise, tra cui un bambino. Le mie condoglianze a tutti i loro cari. In totale, decine di persone sono rimaste ferite solo nella capitale. Il palazzo del Consiglio dei Ministri è stato danneggiato: un incendio è scoppiato ai piani superiori. Più di 20 case e un asilo sono stati danneggiati a Zaporizhia . Magazzini sono stati distrutti a Kryvyj Rih , una persona è morta a Safonivka , nella regione di Sumy , e un'altra nella regione di Cernihiv . Un grattacielo residenziale è stato colpito a Odessa . Molte regioni sono state colpite nell'ultimo giorno. I nostri servizi di emergenza sono operativi ovunque siano necessari".

"Tali omicidi ora, quando una vera diplomazia avrebbe potuto già essere avviata molto tempo fa, sono un crimine deliberato e un prolungamento della guerra. A Washington è stato ripetutamente affermato che le sanzioni seguiranno al rifiuto di dialogare. Dobbiamo attuare tutto ciò che è stato concordato a Parigi. Contiamo anche sull'attuazione di tutti gli accordi per rafforzare la nostra difesa aerea. Ogni sistema aggiuntivo salva i civili da questi vili attacchi. Il mondo può costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni: tutto ciò che serve è la volontà politica. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando".

Suona quasi irridente la versione fornita da Mosca. La soluzione della situazione in Ucraina richiede un "dialogo difficile" tra le diverse parti, ha spiegato alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Il supporto è assolutamente totale, ma, naturalmente, il dialogo futuro è ancora piuttosto difficile".