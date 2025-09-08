Bayrou, lo sfogo prima della sfiducia: "Non potete cancellare la realtà"

Alle 15, François Bayrou ha preso la parola all’Assemblée Nationale in una delle giornate più delicate della sua breve esperienza a Matignon. Intorno alle 19, infatti, i deputati saranno chiamati a votare la fiducia a un premier che, con tutta probabilità, non la otterrà. Sarebbe il primo capo del governo francese a cadere proprio a seguito di una mozione di sfiducia da lui stesso sollecitata.

Il contesto in cui si consuma questa resa dei conti è drammatico: tra debito pubblico alle stelle, crisi politica permanente e un differenziale con i titoli tedeschi che segna nuovi massimi, la Francia appare sull’orlo del fallimento. Ed Emmanuel Macron sempre più all'angolo, pronto a ordire nuove manovre di palazzo pur di tenere lontana Marine Le Pen dal governo del Paese.

Tornando alla sfiducia, Bayrou ha voluto spiegare le ragioni del suo gesto e indicare, ancora una volta, le fragilità strutturali del Paese. Il premier ha elencato i problemi che, a suo avviso, zavorrano la Francia: “Il calo di produzione del Paese fin dall’anno 2000, un problema di educazione che fa fatica a formare i giovani e con una scuola che non garantisce l’eguaglianza delle possibilità per tutti, una crisi degli alloggi, un problema di emergenza climatica, di sicurezza, di migrazioni e di integrazione, di squilibri fra grandi città e deserti rurali e una questione legata alla vita nei Territori francesi d’Oltremare”.

“La Francia – ha aggiunto – è una magnifica cattedrale da ricostruire. Tutte queste questioni sono oggi condizionate alla capacità di controllare le nostre spese e al sovraindebitamento”.