Flotilla, la Tunisia smentisce l'equipaggio: "Salvagenti e un accendino, nessun drone"

Giallo sulla Flotilla. "Non sono state riscontrate prove di atti ostili o di attacchi esterni" alla Global Sum Flotilla. E' quanto afferma la Guardia Nazionale tunisina. In una dichiarazione riportata da Al Jazeera, le autorità tusinine affermano che le notizie relative a un attacco con droni all'imbarcazione `Family Boat´ diretta a Gaza sono "del tutto infondate" e che alle indagini preliminari è emerso che l'incendio a bordo della nave è divampato in uno dei giubbotti di salvataggio "a causa di un accendino o di un mozzicone di sigaretta". Ma dalle parti di Greta non si arrendono e puntano il dito.



Più filmati "confermano l'attacco del drone" alla Family Boat. Lo afferma la Global Sumud Flotilla, pubblicando i video sul proprio canale Telegram i video delle telecamere a circuito chiuso dell'imbarcazione della missione internazionale diretta a Gaza con aiuti umanitari, che ieri ha raggiunto le acque della Tunisia. Anche "le riprese effettuate da un'altra imbarcazione della nostra flottiglia mostrano il momento esatto in cui la Family Boat è stata colpita dall'alto", affermano gli attivisti pubblicando altre immagini.