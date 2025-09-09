Edward Luttwak spiana Greta: "A cosa serve davvero la Flotilla"

La Global Sumud Flotilla continua ad alimentare polemiche . A parlare del caso è Edward Luttwak, politologo, economista e consulente strategico statunitense di origini ebraico-rumene, ospite di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico di Rete4 condotto da Nicola Porro. Luttwak sostiene che il terrorismo antisemita non abbia fatto altro che creare un’escalation a cui Israele si è sempre dimostrato pronto.

Il politologo afferma: “Queste attività incoraggiano il terrorismo anti-israeliano e questo fin dal 1928 è stato uno dei motori di crescita di Israele. Loro attaccano il Paese e questo si rinforza, arrivano più ebrei e fanno più attività. Nella prima guerra del '48 c'erano 600mila ebrei, adesso ci sono 9mln di abitanti in Israele, di cui 2mln sono cittadini di Israele e si comportano come cittadini di Israele, non fanno agitazioni o dimostrazioni. Sono avvocati o dottori o ingegneri, soprattutto elettronici. Le loro mogli sono laureate pure loro. Ci sono 9mln di abitanti e se i palestinesi avessero lasciato questi quattro sionisti coltivare i loro campi senza attaccarli sarebbero oggi ventimila ebrei in Palestina.