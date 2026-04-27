Donald Trump, chi è la donna seduta accanto a lui alla cena interrotta dagli spari

Mentre gli agenti del Secret Service facevano da scudo a Trump e alla First Lady, Weijia Jiang, come si nota nei video che hanno fatto il giro del mondo, ha subito abbandonato la sedia e si è allontanata carponi sul pavimento per lasciare il palco. Poco dopo la giornalista è riapparsa al microfono per rassicurare gli ospiti .

Se la donna alla sinistra di Donald Trump , alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca interrotta dagli spari all'Hilton, è stata subito riconosciuta come la moglie Melania , la donna alla sua destra invece ha rappresentato un mistero per molti. Di chi si tratta? È Weijia Jiang , senior correspondent di Cbs News e dal 2026 presidente della White House Correspondents' Association, responsabile anche dell'organizzazione della serata di gala. A colpire è stata anche la sua reazione agli spari.

La giornalista, nata a Xiamen in Cina e trasferitasi negli Stati Uniti all'età di due anni, ha costruito la sua carriera partendo dal West Virginia, dove la sua famiglia gestiva un ristorante. Dopo una laurea in Filosofia e un master in giornalismo alla Syracuse University, è arrivata alla Cbs nel 2012. Dal 2018 è alla Casa Bianca. Mentre nel 2020 si ricorda un suo duro scontro con Trump sulla gestione dei test Covid. "Non chiederlo a me, chiedilo alla Cina", le aveva detto il tycoon.

Il mistero comunque rimane. C'è anche chi ha ipotizzato che potesse trattarsi di una guardia del corpo segreta del presidente. Per questo si sarebbe ritrovata seduta al suo fianco. In realtà, dalla cronaca emerge tutt'altro. Subito dopo l'attacco, Jiang ha annunciato l'evacuazione della sala e la sospensione dell'evento.