L'11 settembre ideale di Hamas: mezzo Occidente sta con loro

È venuto il momento di porci e di porre la domanda più semplice e più terribile: quando manca ormai meno di un mese al secondo anniversario del 7 ottobre, cosa potrebbe desiderare di meglio Hamas?

Certo, sul campo ha perso quasi tutto, e la sua stessa cupola è stata praticamente annientata. Quella guerra – la guerra sul terreno – i terroristi l’hanno persa in modo clamoroso e nettissimo, grazie alla determinazione di Benjamin Netanyahu (sì, le personalità singole possono cambiare il corso della storia, proprio come accadde nel secolo scorso con Winston Churchill).

Ma l’altra guerra, cioè la guerra mediatica, la guerra dei cuori e delle menti? Quella invece Hamas l’ha stravinta. Anche per errori di Netanyahu, questo è evidente: o forse il premier israeliano non si è nemmeno posto il problema di partecipare a questo secondo conflitto.

E però ciò che conta è come dalle nostre parti – no, non dalle parti di Libero, questo è chiaro – si sia collaborato e si continui attivamente a collaborare al racconto di Hamas, alla “narrazione” dei terroristi, con un’energia e una dedizione degne di miglior causa.

Andiamo al sodo. In Italia, per contare i giornali non apertamente anti-israeliani, bastano le cinque dita di una sola mano: non si va oltre. Per trovare dei talk-show minimamente equilibrati su questo tema, è sufficiente un numero di dita ancora inferiore.

LO CHIEDE ANCHE LA LEGA ARABA

Tutto il resto – intellettuali, artisti, cinematografari, opinionisti, influencer, morti di fama e scappati di casa assortiti – compone un immenso coro di conformismo. Quel coro non riesce a dire mezza parola sugli ostaggi israeliani ancora nelle mani dei terroristi: nemmeno una frasetta, magari furba e ipocrita. Niente. Peggio: quel coro non riesce nemmeno ad avvicinarsi a ciò che la Lega Araba (non certo una comitiva di sionisti) chiede da settimane: e cioè che Hamas deponga le armi e restituisca i sequestrati, vivi o morti che siano.

Di più: lo stesso – vero e incombente – pericolo islamista, anche qui, nelle nostre città, è rimosso, smorzato, sottovalutato. Oggi – per dire – è l’11 settembre: possibile che quella data terribile ci appaia così lontana? Come si fa a non capire che il progetto jihadista è sempre il medesimo? E cioè uccidere o sottomettere gli infedeli (non solo gli ebrei, pure i cristiani, e in generale gli occidentali), in base a una interpretazione estremista ma ormai non certo minoritaria del messaggio religioso islamico. Dovremmo parlare di questo, e invece – resi ciechi come i protagonisti delle tragedie greche – il nostro vaniloquio si volge in altre direzioni.

Ecco l’ineffabile baronessa von der Leyen, a cui non crede più nessuno ma è ancora lì, simulacro di se stessa, a straparlare di misure sanzionatorie contro Israele. Puntuale, arriva l’onnipresente Francesca Albanese, ormai portata in processione come una madonna pellegrina, a dire che è troppo poco. E nessuno – tranne pochissimi – chiede conto ad Albanese della sua parzialità. Non riesce a dire con nettezza che Hamas è un gruppo terrorista.