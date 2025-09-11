Flotilla, l'esperto: perché è una bufala la storia dei droni su Greta Thunberg

Quante sono le cose che non tornano nel doppio attacco denunciato dai pro -Pal della Global Sumud Flotilla diretti a Gaza... Droni militari? Praticamente impossibile. E ora, punto per punto, vi spieghiamo il perché. Al netto dei comunicati delle autorità tunisine che hanno negato la presenza di mezzi volanti nello spazio aereo interessato.

Innanzitutto, se si fosse trattato di un ordigno gli attivisti che si sono affannati a rilasciare interviste non sarebbero certo potuti comparire davanti alle telecamere per puntare il dito contro Israele. Il motivo è semplice: «Se si fossero utilizzati droni militari i danni non sarebbero stati cosi lievi», conferma a Libero Simone Lo Russo, fondatore e amministratore delegato della Impianti spa che da trent’anni si occupa dello sviluppo di soluzioni tecnologiche anche per il settore della Difesa e che vanta il brand “Drone4Italy” interamente dedicato al mondo dei droni e della mobilità aerea avanzata. Aggiungendo il fatto che sono bastati pochi secondi all’equipaggio per spegnere le fiamme e che nessuno sia rimasto ferito, è abbastanza chiaro come la tesi della bomba sia difficilmente sostenibile. Della barca, infatti, non sarebbe rimasto alcunché.

I FILMATI SONO CHIARI

Un altro elemento da considerare è la portata delle fiammate. Nei filmati di entrambi gli episodi ripresi dalle telecamere di bordo si vede tutto chiaramente. «Nel primo caso (quello della barca di Greta, ndr) si vede un getto cadere dall’alto e colpire il ponte scoperto: molto strano che il fuoco si propaghi in volo, prima di toccare la superficie dell’imbarcazione; nel secondo caso (quello di ieri notte), il getto si infila tra il ponte scoperto e il ponte coperto: una traiettoria inusuale per un drone, perché se questo sgancia qualcosa lo fa verticalmente e anche se si è mosso molto velocemente durante il rilascio difficilmente si otterrebbe quella parabola davvero inusuale», sottolinea Lo Russo.

Gli attivisti in kefiah a bordo della Famila Boat (il primo episodio) hanno subito spiegato di aver sentito un ronzìo nell’aria e di aver visto una luce led verde. Ora: un’operazione offensiva militare potrebbe mai essere così visibile? Certo che no. «Un drone “cattivo” sta almeno a molti metri d’altezza proprio per non far udire il suo rumore. Per quanto riguarda invece la luce verde, solo un drone commerciale potrebbe presentarsi così... Ed escludo che uno strumento del genere possa essere usato per un attacco militare», spiega Lo Russo.