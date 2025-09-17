Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere

Christian Brückner, 48 anni, principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, è stato rilasciato dal carcere di Sehnde, in Germania, dopo aver scontato una condanna a sette anni e mezzo per lo stupro di una donna americana di 72 anni, commesso in Portogallo nel 2005. La sua liberazione, avvenuta dopo le 9 del mattino, come riporta ilCorriere, ha visto l’uomo, con il volto coperto da una coperta, uscire su un’auto guidata dal suo avvocato, Friedrich Fülscher.

Davanti al carcere, numerose troupe televisive, soprattutto tedesche e britanniche, hanno documentato l’evento.Il caso Maddie, la bambina di 3 anni scomparsa il 3 maggio 2007 da un appartamento in Algarve, Portogallo, mentre i genitori cenavano a 50 metri di distanza, rimane irrisolto. Brückner, già condannato in passato per pedofilia, è stato collegato al caso nel 2020 dalla polizia tedesca, che lo ha ritenuto un possibile responsabile, senza però trovare prove sufficienti per un’accusa formale.