Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere

Christian Brückner, 48 anni, principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, è stato rilasciato dal carcere di Sehnde, in Germania, dopo aver scontato una condanna a sette anni e mezzo per lo stupro di una donna americana di 72 anni, commesso in Portogallo nel 2005. La sua liberazione, avvenuta dopo le 9 del mattino, come riporta ilCorriere, ha visto l’uomo, con il volto coperto da una coperta, uscire su un’auto guidata dal suo avvocato, Friedrich Fülscher.
Davanti al carcere, numerose troupe televisive, soprattutto tedesche e britanniche, hanno documentato l’evento.Il caso Maddie, la bambina di 3 anni scomparsa il 3 maggio 2007 da un appartamento in Algarve, Portogallo, mentre i genitori cenavano a 50 metri di distanza, rimane irrisolto. Brückner, già condannato in passato per pedofilia, è stato collegato al caso nel 2020 dalla polizia tedesca, che lo ha ritenuto un possibile responsabile, senza però trovare prove sufficienti per un’accusa formale.
Nel 2024, il Tribunale di Braunschweig lo ha assolto da altre imputazioni per reati sessuali, nonostante nuove piste investigative. La Procura ha fatto ricorso, ma la Corte Federale di Giustizia non ha ancora deciso, e i termini della custodia sono scaduti.Brückner è ora libero, ma con restrizioni: deve indossare un braccialetto elettronico, consegnare il passaporto e non può lasciare la Germania. Il mistero della scomparsa di Maddie rimane senza soluzione, con Brückner come principale sospettato, ma senza prove definitive o un’alternativa concreta.