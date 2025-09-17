Libero logo
Trump frantuma il protocollo: la frase proibita a Kate Middleton

di Ignazio Stagnomercoledì 17 settembre 2025
 Per la seconda volta, Donald Trump è stato accolto da un monarca britannico in visita di Stato. Il presidente degli Stati Uniti ha stretto la mano di re Carlo e i due si sono intrattenuti, assieme al principe di Galles, in una conversazione fuori dal Castello di Windsor. La first lady Melania, la regina Camilla e la principessa Kate si sono riunite in un gruppo a parte, vicine ai rispettivi mariti. Ma proprio la futura regina ha voluto salutare personalmente il presidente Usa. 

Trump ha fatto i complimenti alla Principessa del Galles mentre salutava lei e il Principe William appena scesi dall'aereo. "Sei belissima", le ha detto mentre scendeva dal Marine One.Il principe William e Catherine hanno scortato il presidente e la first lady nel breve tragitto attraverso il prato, fino al sentiero di ghiaia fuori da Victoria House, dove il re e la regina li attendevano.

La casa, costruita nel 1844, di solito non fa parte degli impegni reali, essendo nascosta nella tenuta di Windsor di fronte a un prato abbastanza grande da permettere al contingente statunitense di atterrare. La frase di Trump a Kate è di certo la rottura di un protocollo rigido che di certo non prevede uno scambio di battute del genere durante i saluti ufficiali. Ma The Donald non ama i protocolli e l'ha dimostrato anche in questa occasione. 

