di Ignazio Stagnolunedì 22 settembre 2025
Macron disperato: la Francia riconosce la Palestina

Macron si accoda a Gran Bretagna, Canada e Australia. "E' giunto il momento. Ecco perché sono fedele allo storico impegno del mio Paese nei confronti del Medio Oriente e della pace tra israeliani e palestinesi. Per questo dichiaro che oggi la Francia riconosce lo Stato di Palestina", ha affermato il Presidente della Repubblica francese, parlando dalla tribuna dell'Onu per la conferenza sui due Stati. Emmanuel Macron ha affermato dalla tribuna dell'ONU che "il tempo della pace e' arrivato, perché siamo a pochi istanti dal non poterla piu' afferrare".

"Siamo qui perché e' giunto il momento. E' arrivato il momento di liberare i 48 ostaggi detenuti da Hamas. E' giunto il momento di fermare la guerra, i bombardamenti a Gaza, i massacri e le popolazioni in fuga. Il tempo e' arrivato perché l'urgenza e' ovunque. Il tempo della pace e' arrivato, perché siamo a pochi istanti dal non poterla più afferrare", ha detto il Presidente francese all'inizio del suo discorso a New York. "Alcuni diranno troppo tardi, altri diranno troppo presto", ma "non possiamo piu' aspettare", ha sostenuto. In crisi di consensi in patri prova a cercare approvazione sul piano internazionale. Ma come ha ripetuto in queste ore Donald Trump, riconoscere lo stato di Palestina rischia di tramutarsi in un regalo per Hamas. 

