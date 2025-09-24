Flotilla, si muove la Marina: "Autorizzato l'intervento della fregata Fasan"

Dopo l'attacco di questa notte alla Flotilla, la sinistra grida allo scandalo. Prima il tentativo di occupare i banchi del governo, poi la solita propaganda contro Meloni. Su quanto accaduto nelle ultime ore è intervenuto il ministro della Difesa, Guido Crosetto con parole molto chiare che spiegano anche quali saranno le prossime mosse dell'Italia nel Mediterraneo per tutelare la sicurezza dei concittadini imbarcati sulle barche che hanno come obiettivo quello di forzare il blocco davanti alle coste di Gaza.
"In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna. In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza", ha spiegato il titolare della Difesa.
E ancora: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla "Flotilla", questa notte alle 03.50, pur essendo in Estonia, dopo un confronto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, dopo aver condotto una valutazione (veloce e sommaria) dell’accaduto, mi sono sentito con il Presidente del Consiglio ed ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che era in navigazione a Nord di Creta, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, che sta già dirigendo verso l’area per eventuale attività di soccorso". Infine il ministro ha aggiunto: "Di questa decisione sono stati informati l’Addetto militare israeliano in Italia, il nostro Ambasciatore e l'Addetto militare a Tel Aviv e l'Unità di Crisi della Farnesina".