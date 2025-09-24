L'Onu ha fallito, andrebbe archiviato

Ottant’anni sono perfino troppi, è un po’ che si sta trascinando il crepuscolo dell’istituzione globale (e globalista) per eccellenza. Non è solo l’immobilismo burocratico incenerito ieri da Donald Trump: «L’Onu non fa che parlare con parole vuote e scrivere lettere». È che, paradossalmente, quando il burosauro onusiano effettua un passo, risulta più dannoso, o comunque scientifico nella sua direzione di marcia: la sponda, esplicita o implicita, al cosmo delle autocrazie, sempre contro gli interessi occidentali, sempre accettando di buon grado i soldi del suo principale finanziatore, la più grande democrazia occidentale (nel 2024 gli Stati Uniti hanno garantito un terzo degli introiti della casa).

Non è (solo) uno squilibrio contabile, è la perdita dell’anima, che per stare al caso in cima all’agenda del Palazzo di Vetro in queste ore (l’incendio mediorientale, che da quelle parti è sic et simpliciter il riconoscimento irenico della Palestina monopolizzata dai tagliagole di Hamas) è datata subito dopo il pogrom. Il 7 ottobre «non è arrivato dal nulla», scandì il segretario generale Guterres, rendendo indistinguibile la sede delle Nazioni Unite da una birreria di Monaco degli anni ‘30. Ancora ieri vagheggiava la soluzione di “due Stati indipendenti, sovrani e democratici”, vero e proprio ircocervo dell’ipocrisia Onu. La verità è che la democrazia e il diritto da quelle parti sono un flatus vocis buono per giustificare la lussuosa sede nel cuore di Manhattan.