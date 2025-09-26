Onu, se al Palazzo di Vetro anche i palestinesi stroncano Hamas

All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga) a New York il presidente dell’Autorità palestinese (Ap) Mahmoud Abbas non si è potuto presentare, “sgambettato” dal presidente degli Stati Uniti. Tanto all’autorità con sede a Ramallah quanto all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp, anch’essa presieduta da Abbas), Donald Trump contesta di «non aver rispettato i loro impegni e aver minato le prospettive delle pace», due attività «contrarie all’interesse nazionale degli Stati Uniti». Da cui la decisione del Dipartimento di Stato di negare ad Abbas e al suo seguito di 80 (ottanta) persone il visto per sbarcare sul suolo americano. In base a un accordo del 1947 fra gli Usa e le Nazioni Unite, i visti per accedere al Palazzo di Vetro sono in linea di massima sempre concessi ma nel 1988 il presidente Ronald Reagan lasciò fuori dalla porta l’allora capo dell’Olp e predecessore di Abbas, Yasser Arafat, considerato un terrorista, e la Unga finì per essere celebrata non al Palazzo di Vetro nella Grande Mela ma al Palazzo delle Nazioni di Ginevra.

DISCORSO DA REMOTO

Per Abbas l’Assemblea Generale non si è spostata: al contrario il 90enne Abu Mazen (questo il suo nome di battaglia) si è rivolto ai delegati delle nazioni da remoto. Un’occasione persa per stringere le mani dei rappresentanti di quei paesi come Regno Unito, Francia, Canada e Australia solo per nominarne alcuni che hanno annunciato il riconoscimento della Palestina. E poiché quell’embrione di stato ha di fatto due governi, uno quello dei terroristi di Hamas, l’altro quello di Abbas, eletto 21 anni fa per un mandato di quattro anni, c’è da presumere che, fra i due, gli ambasciatori si sarebbero congratulati con l’autocrate di Ramallah. Nella migliore tradizione arafattiana, Abbas si è rivolto al concerto delle nazioni parlando da “colomba”, o almeno ci ha provato. «Abbiamo modificato la nostra Carta nazionale, abbiamo respinto la violenza e il terrorismo, e abbiamo adottato una cultura di pace», ha scandito nel suo discorso. «Abbiamo fatto tutti i nostri sforzi per costruire le istituzioni di un moderno stato palestinese che viva fianco a fianco in pace e sicurezza con Israele».