Vladimir Putin "ha un tumore", "morirà presto": montano i rumors

“Molto affaticato”. Così Massimo D’Alema ha descritto Vladimir Putin dopo averlo osservato lo scorso 3 settembre alla parata militare di Pechino, raccontando al Corriere della Sera che il presidente russo era sorretto da due persone durante la camminata. Un dettaglio che ha immediatamente riacceso le speculazioni sulle condizioni fisiche dello zar, tema che da anni riemerge ciclicamente tra indiscrezioni giornalistiche, voci di intelligence e dichiarazioni di leader politici.

Lo stesso Putin, parlando con Xi Jinping a margine dell’evento, aveva tirato in ballo la questione della longevità, affermando - in un colloquio "rubato" dalle telecamere - che “le biotecnologie potranno permettere di vivere fino a 150 anni”. Una frase che, invece di spegnere i sospetti, ha finito per rilanciarli, alimentando l’idea di un capo di Stato ossessionato dalla propria sopravvivenza.

Le indiscrezioni sulla salute del presidente russo non sono certo una novità. Già nel 2022 il sito indipendente Proekt aveva pubblicato un’inchiesta in cui documentava la presenza costante di medici al seguito di Putin, tra cui un oncologo e due otorinolaringoiatri. I registri di volo mostravano decine di visite tra il 2017 e il 2021, suggerendo l’ipotesi di un cancro alla tiroide. Nello stesso periodo Newsweek aveva ipotizzato un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore in stadio avanzato, ricostruzione smentita dal ministro degli Esteri, Sergei Lavrov.