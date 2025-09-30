Parigi, trovato morto davanti all'hotel l'ambasciatore sudafricano: "Forzata la finestra"

L'ambasciatore sudafricano in Francia Emmanuel Mthethwa é stato trovato morto questa mattina, martedì 30 settembre, davanti all'Hotel Hyatt a Parigi, secondo quanto riferisce Bfmtv citando fonti della procura di Parigi. La notizia era stata data per primo da Le Parisien. L'uomo aveva prenotato una camera al 22 piano dell'hotel. Una delle finestre di sicurezza della sua stanza è stata forzata, secondo quanto riferisce la procura di Parigi. La moglie ne aveva denunciato la scomparsa ieri, dopo aver ricevuto un messaggio preoccupante dal diplomatico. Le autorità hanno aperto un'inchiesta.

Secondo il sito web dell'ambasciata, l'ambasciatore Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa è stato ministro delle arti e della cultura del Sudafrica dal 2014 al 2019, aggiungendo lo sport alle sue deleghe dal 2019 al 2023. Un portavoce del ministero degli affari esteri sudafricano ha dichiarato di essere "a conoscenza delle notizie sfortunate riguardanti l'ambasciatore Nathi Mthethwa" e che verrà diffuso un comunicato non appena saranno disponibili informazioni ufficiali. Intanto un portavoce della polizia di Parigi ha rifiutato di commentare l'accaduto.