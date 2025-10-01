Flotilla in acque israeliane: scontro finale, la diretta

Nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre, la Flotilla è entrata nella cosiddetta "zona rossa". La marina israeliana ha iniziato i preparativi per intercettare e assumere il controllo delle imbarcazioni ben prima del limite delle 150 miglia. Crescono le preoccupazioni per una possibile escalation durante l’operazione di sequestro delle navi. Qui di seguito la diretta di ciò che sta accadendo in mare.

Ore 7.13 - Flotilla: "Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, israeliani arrivati"

"Siamo circa 130 miglia nautiche da Gaza, poco meno. Non arriveremo a Gaza ovviamente, siamo convinti che ci fermeranno prima. Poi se succede il miracolo, arriveremo domani pomeriggio più o meno". "Rischio arresto? Non si tratterebbe di un arresto, ma di un rapimento, perché siamo in acque internazionali". A dirlo, in un collegamento con RaiNews24, l'attivista Maso Notarianni che è a bordo della Karma, imbarcazione Arci della Global Sumud Flotilla. Facendo un breve resoconto delle ultime ore, riferisce: "Abbiamo avuto un `jamming´, ovvero ci hanno interrotte le comunicazioni per più di mezz'ora. Alcune imbarcazioni, prima dell'alba, hanno circondato la nave `madre´ della Flotilla, Alma, ma non hanno ancora fatto l'abbordaggio. Dopodiché hanno bloccato le comunicazioni anche ad altre imbarcazioni, ovviamente c'è grande tensione tra tutti. Siamo stati fermi per una un'oretta quando sono accadute le intercettazioni, adesso siamo ripartiti".



Ore 6.35 - "Nave israeliana si avvicina a barche della Flotilla"

Secondo quanto riferito dagli attivisti della Flotilla sui social, una veloce imbarcazione israeliana si è avvicinata con "manovre pericolose" alle barche Sirius e Alma. La manovra avrebbe danneggiato gli apparati di comunicazioni dei volontari.

Ore 5.56 - “Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza”

"Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza", afferma la Global Sumud Flotilla sui suoi social network. "Restiamo vigili, mentre entriamo nell'area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate e/o attaccate", scrive la spedizione. "Proseguiamo la navigazione, senza venir scoraggiati dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane", si aggiunge.

Ore 5.03 - "Imbarcazioni non identificate si sono avvicinate a diverse navi della Flotilla”

"Imbarcazioni non identificate si sono avvicinate a diverse navi della Flotilla, alcune con le luci spente. I partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un'intercettazione. Le imbarcazioni hanno ora lasciato la Flotilla. Continuiamo a navigare verso Gaza, avvicinandoci alle 120 miglia nautiche, vicino all'area in cui le flottiglie precedenti sono state intercettate e/o attaccate". E' quanto fa sapere sui social la Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza.

Ore 4.10 - Scuderi: “Esercito israeliano sta arrivando”

"Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione, non so quando potremmo riaprire le comunicazioni". Lo ha detto la parlamentare europea Benedetta Scuderi in un breve video da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

Ore 3.10 - Ultimo alert da Alpino a Flotilla, fregata non andrà oltre

La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La nave ha comunicato che non oltrepasserà tale limite.



Ore 2.30 - La Flotilla entra nella zona a rischio

"Fottiglia ha raggiunto le 10 miglia nautiche dalla zona ad alto rischio". Lo scrive su X la Global Sumud Flotilla.