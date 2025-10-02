L'Africa dichiara guerra al mappamondo: come vogliono stravolgerlo

Una scelta funzionale, che però comporta una conseguenza: più ci si allontana dall’equatore, più le terre vengono ingigantite. Ecco perché sulla mappa l’Africa sembra avere le stesse dimensioni della Groenlandia, quando in realtà è quattordici volte più grande. È per questo motivo che l’Unione Africana ha sottoscritto nelle ultime settimane l’iniziativa Correct The Map, promossa da organizzazioni come Africa No Filter e Speak Up Africa, che punta a ridisegnare le cartine geografiche, restituendo al continente la sua vera grandezza. L’organismo, che ha sede a Addis Abeba e conta 55 Stati membri, è pronto ad accrescere la pressione sulle Nazioni Unite e altri organismi multilaterali come la Banca mondiale. «Sembra si tratti solo di un planisfero ma in realtà non è così» ha detto all’Agenzia Dire la vicepresidente della Commissione dell’Ua Selma Malika Haddadi, denunciando una distorsione culturale e politica. Nella sua prospettiva il modello cartografico da adottare è la “Equal Earth”, una proiezione pseudo-cilindrica ideata nel 2018 da Bojan Shavric, Bernhard Jenny e Tom Patterson che ha il vantaggio di mantenere le proporzioni reali delle superfici.

Nel 1569 il cartografo fiammingo Gerardo Mercatore realizzò quella che ancora oggi è la mappa geografica a cui tutti pensiamo quando immaginiamo una proiezione piana dei cinque continenti. La proiezione di Mercatore, su cui si basano le mappe più diffuse – quelle che troviamo nei libri scolastici, negli atlanti e nelle app come Google Maps e OpenStreetMap – non mostra i continenti nelle loro reali proporzioni. L’Africa, per esempio, appare molto più piccola di quanto dovrebbe essere. Pensata originariamente per i marinai, la proiezione di Mercatore consentiva di tracciare rotte di navigazione sotto forma di linee rette, rendendo più sicuri e rapidi i viaggi per mare.

L’obiettivo di Correct The Map è spingere governi, scuole e organizzazioni internazionali a “correggere” le distorsioni, adottando rappresentazioni geografiche rispondenti alla realtà. Secondo quanto affermato da Moky Makura di Africa No Filter all’Agenzia Dire, quella delle mappe è «la più antica campagna di disinformazione al mondo, iniziata nel 1569». L’attivista evidenzia che «la mappa di Mercatore non si limita a falsare le dimensioni del Sud globale» perché in gioco ci sono «il potere e la percezione». «Oggi ci rivolgiamo a tutti i produttori di mappe, strumenti educativi, piattaforme tecnologiche e software di design, con la richiesta di integrare Equal Earth in libri di testo, modelli, presentazioni e risorse didattiche.

Se questa proiezione diventasse la scelta predefinita in programmi come PowerPoint, Maps, Slides e Canva o negli atlanti scolastici come il Collins World Atlas, allora insegnanti, studenti, giornalisti e decisori politici in tutto il mondo potrebbero adottarla facilmente». Secondo i militanti “correzionisti”, la proiezione di Mercatore rafforzerebbe una visione eurocentrica, è uno strumento utilizzato a fini politici dalle ex potenze coloniali. Rima Hassan, eurodeputata franco-palestinese della France insoumise, il partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, si è fatta portavoce in Francia della campagna Correct The Map. Ma per la sinistra immigrazionista, notano alcuni osservatori, potrebbe essere controproducente sostenere questa iniziativa: confermerebbe infatti l’assurdità di spostare grandi masse da un continente enorme come quello africano a un continente tre volte più piccolo dell’Europa.