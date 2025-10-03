Flotilla, liberi i parlamentari italiani Scuderi, Croatti, Scotto e Corrado: l'intervento lampo della Farnesina

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Global Sumud Flottilla. Il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, l'eurodeputata del Pd Annalisa Corrado, il deputato dem Arturo Scotto e l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Gideon Sa'ar chiedendo la liberazione immediata.

I parlamentari italiani sono stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell'ambasciata, si legge nella nota della Farnesina. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 delle 10 locali. L'ambasciata inoltre ha schierato personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti.

Subito dopo l'intercettamento e l'abbordaggio da parte della marina militare israeliana, il senatore Croatti aveva pubblicato sui social un video dalla nave Morgana: "Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati".

Stessa formula usata dalla rossoverde Scuderi: "Se state guardando questo video è perché probabilmente sono stata fermata e catturata illegalmente da Israele. Siamo state intercettate in acque internazionali, hanno violato il diritto marittimo internazionale e hanno preso di mira persone civili che portavano aiuti e l'hanno fatto impunemente: questo è un vero proprio atto di pirateria". "Noi equipaggio di mare e voi equipaggio di terra abbiamo dimostrato che un mondo giusto è possibile, che siamo disposti a lottare per averlo: abbiamo provato con i nostri corpi a fare ciò nei nostri governi non hanno fatto finora, creare un corridoio permanente per opporci al genocidio del popolo palestinese".