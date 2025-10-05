Israele smonta le balle su Greta: "Maltrattata? Menzogne"

"Le affermazioni riguardanti i maltrattamenti di Greta Thunberg e di altri detenuti della flottiglia Hamas-Sumud sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente tutelati". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano. "È interessante notare che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione e hanno insistito per prolungare la loro permanenza in custodia - aggiunge -. Greta inoltre non ha presentato reclamo alle autorità israeliane per nessuna di queste accuse ridicole e infondate, perché non si sono mai verificate".
Questa smentita arriva in risposta alle denunce riportate dal Guardian e da altri media, basate su un'email del ministero degli Esteri svedese visionata dal quotidiano britannico, in cui un funzionario che ha visitato Thunberg in prigione descrive le sue condizioni: disidratazione, quantità insufficienti di acqua e cibo, eruzioni cutanee sospettate causate da cimici dei letti nella cella, trattamenti duri con lunghi periodi seduta su superfici dure, e un'altra detenuta che l'avrebbe vista costretta a reggere bandiere per fare alcune foto. Attivisti turchi e italiani rilasciati, come il giornalista Ersin Celik alla Cnn turca e Lorenzo D'Agostino, hanno riferito di umiliazioni specifiche: Thunberg bendata, trascinata, picchiata e costretta a baciare o essere avvolta nella bandiera israeliana come trofeo. Ma a quanto pare, come riferisce Israele, si tratta di falsità.