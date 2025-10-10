Nobel, Machado fa impazzire la sinistra: "Dedico il premio a Donald Trump"

Tra le notizie del giorno c'è sicuramente da ricordare il premio Nobel assegnato a Maria Corina Machado, oppositrice venezuelana del regime guidato dal dittatore comunista Nicolas Maduro. In molti avrebbero preferito che il prestigioso riconoscimento fosse assegnato a Donald Trump, che ha fornito un contributo decisivo per il raggiungimento della pace tra Israele e Hamas. E che sta conducendo tutti gli sforzi necessari per far cessare le ostilità tra Russia e Ucraina. In ogni caso il presidente degli Stati Uniti - sportivamente - ha chiamato Machado per congratularsi della vittoria, come ha riportato Bloomberg.

Dal canto suo, Machado ha subito dedicato il premio Nobel a Trump. "Questo immenso riconoscimento della lotta di tutti i venezuelani è uno stimolo per portare a termine il nostro compito: raggiungere la democrazia. Siamo alle soglie della vittoria e oggi più che mai contiamo sul presidente Trump, sul popolo degli Stati Uniti, sul popolo dell'America Latina e sulle nazioni democratiche del mondo come nostri principali alleati per raggiungere la libertà e la democrazia". Così Machado ha esultato su X per il premio Nobel, facendo appello al presidente Usa che aspirava allo stesso premio per la pace.