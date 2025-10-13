Cronache di suini e demoni da Putilandia

Un attacco russo coni droni ha causato un incendio in un allevamento di maiali nell’Ucraina nord-orientale, provocando la morte di circa 13.000 animali, hanno riferito i Servizi di emergenza ai primi di ottobre. «Circa 13.000 maiali sono morti in seguito a un attacco con un drone russo in una fattoria nel villaggio di Novovodolazka» nella regione di Kharkiv, ha dichiarato il Servizio Ucraino per le Situazioni di Emergenza, rivelando che anche un dipendente non suino della fattoria è rimasto ferito. Le foto diffuse dalle autorità mostrano carcasse di maiali ammucchiate, parzialmente annerite dalle fiamme, sotto il tetto divelto della loro stalla. I maiali erano distribuiti in otto edifici in totale, per una superficie di poco più di 13.000 metri quadri e tutte le stalle sono state distrutte dall’incendio.

Gli animali non sono stati risparmiati dai tre anni e mezzo di guerra sul suolo ucraino. Precedenti attacchi russi hanno colpito stalle e zoo. A settembre, sette cavalli sono stati uccisi nella regione di Kiev du rante un attacco russo su larga scala che ha colpito un centro ippico. A giugno, un ariete è stato ucciso nello zoo di Odessa.

***

«“Il mio nome è Legione”, rispose, “perché siamo in molti”. E subito lo supplicò di non cacciarli fuori da quel paese. Ora, c’era sul monte un grande branco di porci che stavano pascolando. E gli spiriti impuri supplicarono Gesù dicendo: “Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi”. Egli lo permise. Allora uscirono, ed entrarono nei porci e, dall’alto del dirupo, il branco si gettò a precipizio nel mare; erano circa duemila e tutti annegarono» (Marco, 5, 9-13).