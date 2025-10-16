Striscia di Gaza, la fame è già sparita: le foto che smontano la propaganda

Da mesi, insieme ai razzi e alle diplomazie, c’è un’altra arma che attraversa il conflitto israelo-palestinese: la narrazione. In particolare quella della “carestia deliberata” a opera di Israele, accusa che rimbalza sui social, nei cortei e nei talk show come verità assoluta. Fame come crimine di guerra, fame come strumento genocidario, fame come campo di battaglia morale. Ma quando il dolore diventa propaganda, la realtà viene piegata, semplificata, strumentalizzata. Per capire Gaza oggi non bastano slogan: servono azioni. Non appena Israele ha annunciato la chiusura temporanea del valico di Rafah e la riduzione del transito degli aiuti umanitari finché Hamas non consegnerà i corpi degli ostaggi israeliani deceduti, è esplosa la consueta valanga di accuse contro il governo israeliano. Sì, anche organizzazioni umanitarie come la stessa Croce Rossa hanno confermato le difficoltà logistiche di recupero delle spoglie in molte aree distrutte. Ma, nel frattempo, Israele vuole vederci chiaro.

Gerusalemme ha sempre respinto le accuse di aver scientemente provocato la carestia a Gaza, sostenendo che gli aiuti siano arrivati regolarmente e che sia stata Hamas a confiscarli, gestirli o usarli a fini politici. Ma aldilà delle versioni contrapposte, nelle ultime ore, dopo la firma dell’accordo di cessate il fuoco e l’avvio del processo di pace, migliaia di immagini sono circolate sul web e sui social, alimentando un acceso dibattito sulla reale situazione umanitaria nella Striscia. Accanto a scene drammatiche di disperazione e distribuzione caotica di aiuti, hanno iniziato a comparire video e fotografie che mostrano una realtà meno assoluta: mercati affollati, venditori di frutta per strada, bambini che mangiano dolci in strada, scene di folle festose che celebrano la fine delle ostilità senza particolari segni di carestia. Alcuni giornalisti tacciati di essere «agenti sionisti» hanno mostrato file di camion carichi di aiuti alimentari che entrano nei valichi, e in generale l’ipotesi della fame come strumento di guerra non sta più bucando lo schermo social.