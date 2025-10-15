Odessa, Zelensky caccia il sindaco: "Amministrazione militare". Esplode l'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Serhii Lysak capo dell'amministrazione militare della città di Odessa. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform, il decreto presidenziale n. 119/2025-rp è stato pubblicato sul sito web del Presidente dell'Ucraina. Inoltre, il decreto n. 789/2025 sulla creazione dell'Amministrazione militare cittadina del distretto di Odessa, nella regione di Odessa, è apparso anche sul sito web del Presidente dell'Ucraina. Il documento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione. Ieri sera Zelensky aveva annunciato nel suo discorso serale che a Odessa sarebbe stata istituita un'amministrazione militare cittadina, scatenando le proteste delle opposizioni a Kiev, secondo cui si sarebbe trattato di un escamotage per indebolire i rivali interni del presidente.

In particolare, ha destato scalpore la decisione di Zelensky di privare della cittadinanza ucraina il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, accusato di possedere un passaporto russo. A dare l'annuncio su Telegram era stato il servizio di sicurezza ucraino Sbu, citando un decreto firmato da Zelensky. Secondo l'Sbu, Trukhanov "possiede un passaporto del paese aggressore". Sindaco della più grande città portuale del paese sul Mar Nero dal 2014, con la revoca del documento di fatto Trukhanov non poteva più mantenere l'incarico. Il diretto interessato però ha sempre respinto le accuse. "Non ho mai ricevuto un passaporto russo. Sono un cittadino ucraino", ha insistito in un video-messaggio pubblicato su Telegram. Dunque intende restare sindaco e ricorrerà in tribunale. Un tempo considerato filo-russo, Trukhanov ha cambiato rotta dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e condannato pubblicamente Mosca.

