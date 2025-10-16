Trump-Putin, la telefonata: "Ci incontreremo a Budapest per terminare questa ingloriosa guerra"

"Il presidente Putin e io ci incontreremo poi in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa 'ingloriosa' tra Russia e Ucraina" Lo ha scritto Donald Trump su Truth dopo il lungo colloquio telefonico con Vladimir Putin. "Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stato molto produttivo. Si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziare per porre fine alla guerra con Russia e Ucraina". Secondo il presidente degli Stati Uniti con la conversazione di oggi, giovedì 16 ottobre, ha "fatto grandi progressi".

Si tratta dunque di un segnale chiaro che qualcosa si sta muovendo anche sul fronte dell'Ucraina. Il presidente americano dopo aver raggiunto il grande obiettivo di porre fine alla guerra di Gaza, adesso vuole anche risultati sul conflitto che da tempo mette contro Mosca con Kiev dopo l'invasione russa del 2022. Il colloquio telefonico, come ha detto Trump, avviene in un momento molto preciso: prima dell’incontro col presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E proprio alla vigilia della nuova visita del presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca, il consiglio comunale di Chernihiv ha intitolato una piazza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta il quotidiano locale Suspilne Chernihiv.