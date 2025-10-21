Green in ritirata in tutto il mondo

Da una parte i sogni, dall’altra la realtà. Da una parte le nobili intenzioni, dall’altra la strada per l’inferno. Qualcuno, va detto, aveva visto sin dall’inizio che l’auto elettrica sarebbe andata a sbattere. In Giappone, ad esempio, affrontando le critiche dei radical chic nipponici, la Toyota ha da subito puntato sulle auto ibride per abbattere le emissioni senza devastare le linee di produzione. Pure quel “pazzo” di Donald Trump appena eletto ha detto che ogni cittadino deve essere libero di comprarsi l’auto che vuole. Qualcuno, ovviamente inascoltato, ha provato a dirlo anche in Europa, rischiando la lapidazione come bieco negazionista del cambiamento climatico. Per iniziare a demolire il trionfale castello ideologico del green deal ci sono volute le ammaccature e le lamiere contorte ormai diffuse e ben visibili nell’intero comparto. I costi, la limitata autonomia, la difficoltà dei punti di ricarica e, forse, anche la passione degli automobilisti per il vecchio rombo del motore a scoppio, hanno decretato il fallimento della marcia forzata verso la mobilità a batteria. Le fabbriche chiudono, i lavoratori vanno in cassa integrazione, i profitti si assottigliano. E tutti, adesso, pur senza mettere in discussione il sacro tragitto verso un trasporto più green, sembrano pronti a far marcia indietro.

Lo ha fatto, come ha raccontato il Wall Street Journal qualche giorno fa, il primo ministro canadese Mark Carney, fervente ambientalista, sospendendo l’obbligo di vendita di auto elettriche che sarebbe scattato il prossimo anno, lo ha fatto il primo ministro britannico Keir Starmer, anche lui politicamente imbevuto di luoghi comuni sulla difesa del pianeta, concedendo una tempistica più flessibile per la decarbonizzazione, e lo ha fatto, finalmente, pure Ursula von der Leyen, ex paladina del green deal ora spinta a più miti consigli da un’industria dell’auto alla canna del gas e da una maggioranza non più disposta a sacrificare le filiere produttive sull’altare dell’ecologia talebana. Come ha spiegato Christian Meunier, presidente di Nizzan Americas, riferendosi non solo agli Usa ma a gran parte del mondo occidentale, «c’è più realismo sul fatto che i veicoli elettrici siano una buona soluzione per il futuro, ma non saranno imposti ai clienti. È pragmatismo».