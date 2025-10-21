Sarkozy è in carcere: com'è la sua cella

L'ex presidente della Repubblica francese è arrivato nel carcere parigino della Sante' in seguito alla condanna legata al finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. L'ex Capo dello Stato ha lasciato la sua abitazione parigina in mattinata, e insieme alla compagna, Carla Bruni, ha salutato un centinaio di suoi sostenitori che hanno scandito cori con il suo nome e cantato la Marsigliese. Nel tragitto che lo conduceva in prigione Sarkozy ha scritto un post su X proclamandosi 'innocente'. "Non e' un ex Presidente della Repubblica quello che viene arrestato questa mattina, e' un uomo innocente", ha scritto Sarkozy, denunciando uno "scandalo giudiziario".

Di fronte al carcere della Sante', nel 14esimo arrondissment parigino, e' stata dispiegata una massiccia presenza di forze di sicurezza. Sarkozy e' arrivato in auto assieme al suo avvocato, che ha gia' annunciato l'intenzione di presentare "rapidamente" un'istanza di scarcerazione. Il tribunale avra' due mesi di tempo per pronunciarsi, anche se si prevede che la sua decisione arrivera' prima. "Mentre mi preparo a varcare le mura del carcere della Maison de la Sante', il mio pensiero e' rivolto al popolo francese", ha scritto Sarkozy sui social. "Voglio dire loro con la forza incrollabile che mi e' propria che non e' un ex Presidente della Repubblica quello che viene rinchiuso questa mattina, ma un uomo innocente. Continuero' a denunciare questo scandalo giudiziario, questa via crucis che soffro da piu' di 10 anni", ha scritto. "La verita' trionfera'", ma "il prezzo da pagare sara' schiacciante", ha aggiunto. La detenzione dell'ex presidente francese arriva quasi un mese dopo la sua condanna per associazione a delinquere nel caso di sospetto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007.

E' la prima volta nella storia che un ex Presidente della Repubblica viene incarcerato. Su richiesta della famiglia, un centinaio di persone si e' radunato fin dall'alba nei pressi dell'abitazione di Sarkozy, nel XVI arrondissement di Parigi, per manifestare il loro sostegno all'ex presidente. Massiccia la presenza di cronisti, telecamere e fotografi. Sarkozy ha lasciato la sua abitazione a piedi, accompagnato mano nella mano dalla moglie Carla Bruni, tra gli applausi dei presenti, che pochi minuti prima avevano cantato la Marsigliese. L'ex presidente si e' avvicinato a salutare la folla, ma non ha rivolto alcuna parola ai presenti, ne' ai giornalisti. Il 25 settembre scorso, il Tribunale penale di Parigi ha condannato l'ex presidente a cinque anni di carcere. Sarkozy e' stato riconosciuto colpevole di aver consapevolmente permesso ai suoi colleghi Claude Gue'ant e Brice Hortefeux di incontrare a Tripoli un alto funzionario del regime di Muammar Gheddafi per discutere del finanziamento segreto della sua campagna presidenziale del 2007.