Polonia, la minaccia: "Putin nel nostro spazio aereo? Lo arrestiamo"

martedì 21 ottobre 2025
Altissima tensione tra Mosca e Varsavia. La Polonia infatti non esclude l'ipotesi di un ordine di arresto per il presidente russo Vladimir Putin durante un suo eventuale sorvolo del paese per raggiungere l'Ungheria, dove dovrebbe recarsi per un nuovo vertice con il presidente americano Donald Trump.

Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, parlando con l'emittente Polskie Radio 24. "Non posso garantire che una corte polacca indipendente non emetta un ordine di intercettazione e arresto con l'obiettivo di consegnare il sospetto al Tribunale dell'Aja", ha continuato.

Nord Stream, la Cassazione: no alla estradizione in Germania dell'ucraino arrestato a Rimini

La Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Bologna che aveva disposto la consegna, in ...

Varsavia, ha messo in chiaro, "non esclude un arresto" e potrebbe forzare l'atterraggio del velivolo a seguito dell'ordine di cattura emesso dal Tpi. "Credo che la parte russa ne sia consapevole e, pertanto, se questo incontro avrà finalmente luogo, speriamo che l'aereo segua una rotta diversa", ha affermato Sikorski in riferimento a un itinerario che deve evitare a tutti i costi di sorvolare l'Ucraina, ma che dovrà attraversare lo spazio aereo di qualche paese membro dell'Unione Europea. Sikjorski ha parlato della possibilità di sorvolare Turchia, Montenegro e Serbia e ha espresso nuove critiche nei confronti dell'Ungheria: "Il fatto che un Paese dell'UE inviti il presidente russo non solo è un disastro, ma dimostra la posizione del Paese non come parte dell'Occidente, ma di punto intermedio tra l'Occidente e la Russia", ha lamentato.

Eurofighter tedeschi a Malbork: la Germania pronta alla guerra

La Germania alza il livello della propria presenza militare sul fianco orientale della Nato. Di fronte alla crescente mi...

