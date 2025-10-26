Putin martella Kiev, droni e morti. "Gli ucraini...", le parole che sconcertano il mondo

Non abbassa il tiro, Vladimir Putin, e Kiev passa un'altra notte d'inferno. E' di almeno tre morti e 29 feriti, tra cui sei bambini, il bilancio del nuovo attacco di droni russi sulla capitale dell'Ucraina. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitchko. Il bambino più piccolo di quelli feriti ha quattro anni. Sono stati colpiti diversi palazzi residenziali nel distretto della Desna e i detriti di alcuni droni sono caduti sul secondo piano di un edificio causando un incendio che si è propagato ai piani superiori.

Dal Cremlino la risposta è sprezzante: le Forze armate ucraine, sostiene lo stesso presidente Putin, "stanno usando i civili come scudi umani". Lo Zar ha incontrato i comandanti dei gruppi dell'esercito coinvolti nella guerra in Ucraina. "Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire la sicurezza della popolazione civile, che le Forze ucraine stanno usando come scudo umano", ha ammonito secondo quanto riportano e agenzie russe. La Russia continua a colpire edifici e infrastrutture civili nei suoi raid sull'Ucraina.

Torna a dominare il pessimismo, intanto, nei rapporti tra Usa e Mosca. Dopo gli spiragli di pace offerti da Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) che alla Cnn, durante il suo viaggio Oltreoceano, si era detto sicuro "che gli sforzi diplomatici sulla guerra in Ucraina avranno successo", ribadendo la necessità del dialogo tra le due superpotenze, sabato sera è arrivata la doccia gelata della Casa Bianca. Il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere che "non sprecherà tempo" programmando un altro incontro con il suo omologo russo senza prima avere in mano un accordo in vista per porre fine al conflitto ucraino.

"Dovrei essere certo che raggiungeremo un accordo", ha detto Trump parlando con i giornalisti a bordo del suo Air Force One diretto in Malesia, rispondendo a una domanda su cosa avrebbe potuto convincerlo a tenere un altro vertice con Putin. "Non ho intenzione di perdere tempo. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Putin, ma è stato molto deludente", ha aggiunto, riferendosi ai suoi tentativi di risolvere il conflitto tra Mosca e Kiev.