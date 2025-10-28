Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Nuovi raid Usa contro le navi dei narcos: "Peggio di al-Qaeda, li uccideremo"

di
Libero logo
martedì 28 ottobre 2025
Nuovi raid Usa contro le navi dei narcos: "Peggio di al-Qaeda, li uccideremo"

1' di lettura

Il Pentagono americano ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro quattro navi di narcotrafficanti sospettati di trasportare droga nell'Oceano Pacifico orientale, il bilancio è di 14 vittime e di un unico sopravvissuto. "Il dipartimento ha trascorso oltre vent'anni a difendere altri Paesi", ha scritto il segretario alla Guerra Pete Hegseth in un post su X pubblicando video degli attacchi: "Ora, stiamo difendendo la nostra".

Secondo Washington, i bersagli si trovavano in acque internazionali lungo rotte "già note" per il trasporto di stupefacenti verso gli States. Hegseth afferma che le imbarcazioni erano monitorate dall'intelligence e che le operazioni rientrano nella campagna anti-narcos lanciata dal presidente Donald Trump. La lotta alle "navi della droga" sfora le 50 vittime da inizio settembre con l'ultimo raid, scegliendo la linea dura nei confronti di chi trasporta cocaina verso le coste americane.

Arrivano le critiche dagli esperti di diritto internazionale e dalle organizzazioni per i diritti umani, che contestano le regole di ingaggio in assenza di un conflitto armato riconosciuto. Ma Hegseth non lascia sconti: "Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani di Al-Qaeda, e saranno trattati allo stesso modo. Li rintracceremo e li uccideremo".

Venezuela, lanciamissili Usa davanti alle coste: tensione alle stelle

Una nave da guerra americana si trova a Trinidad e Tobago, piccolo arcipelago a circa 10 km dalle coste del Venezuela. S...

Occhio al caffè Capezzone, "che fine farà Romano Prodi, chi chiameranno in tv al suo posto"

Medio Oriente Israele, raid su Gaza: bilancio pesante. Trump: "Il cessate il fuoco non rischia"

Sinistra a pezzi Ai compagni arrivano schiaffi da tutte le parti

tag
pete hegseth
donald trump
narcos
droga
narcotrafficanti

Occhio al caffè Capezzone, "che fine farà Romano Prodi, chi chiameranno in tv al suo posto"

Medio Oriente Israele, raid su Gaza: bilancio pesante. Trump: "Il cessate il fuoco non rischia"

Sinistra a pezzi Ai compagni arrivano schiaffi da tutte le parti

ti potrebbero interessare

7366x4911

Milei, la sinistra non sa dire che è lui ad aver vinto le elezioni

Tommaso Montesano
375x247

Francesca Albanese "una strega": rissa all'assemblea Onu

449x302

Israele, raid su Gaza: bilancio pesante. Trump: "Il cessate il fuoco non rischia"

3072x1995

William, ultimatum alle cugine Beatrice ed Eugenie: cosa rischiano

Redazione