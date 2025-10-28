Christine Lagarde, blitz al mercato di Firenze: le parole spiazzanti

Christine Lagarde va al mercato. La presidente della Banca centrale europea si è recata al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, in vista del consiglio direttivo della Bce che si svolgerà nel capoluogo toscano. "Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo. Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante", ha detto prima di aggiungere: "Verdure e formaggio, questi sono i miei acquisti tipici al mercato. Quindi qui c'è un sacco di bella frutta e verdura e formaggio e ho una richiesta speciale da mio marito: vuole che gli compri un panettone, ma forse è troppo presto" per poterlo acquistare.

Tornando alla riunione fiorentina del board della Banca centrale europea, Lagarde ha spiegato: "Dovremo discutere di questioni molto serie, ma" essere qui a Firenze, "ti mette in uno stato d'animo molto, molto positivo. E vedo l'Europa ovunque, ma vedo la bellezza dell'Italia e del Rinascimento. Quando sei a Firenze devi essere positivo". La numero uno della Bce non si è sottratta a selfie, saluti e strette di mano. Per lei anche una veloce colazione con cappuccino e un budino di riso, specialità di pasta frolla e riso. Prima di lasciare il mercato Lagarde ha anche acquistato alcuni melograni.