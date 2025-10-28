Christine Lagarde, blitz al mercato di Firenze: le parole spiazzanti

Christine Lagarde va al mercato. La presidente della Banca centrale europea si è recata al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, in vista del consiglio direttivo della Bce che si svolgerà nel capoluogo toscano. "Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo. Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante", ha detto prima di aggiungere: "Verdure e formaggio, questi sono i miei acquisti tipici al mercato. Quindi qui c'è un sacco di bella frutta e verdura e formaggio e ho una richiesta speciale da mio marito: vuole che gli compri un panettone, ma forse è troppo presto" per poterlo acquistare.
Tornando alla riunione fiorentina del board della Banca centrale europea, Lagarde ha spiegato: "Dovremo discutere di questioni molto serie, ma" essere qui a Firenze, "ti mette in uno stato d'animo molto, molto positivo. E vedo l'Europa ovunque, ma vedo la bellezza dell'Italia e del Rinascimento. Quando sei a Firenze devi essere positivo". La numero uno della Bce non si è sottratta a selfie, saluti e strette di mano. Per lei anche una veloce colazione con cappuccino e un budino di riso, specialità di pasta frolla e riso. Prima di lasciare il mercato Lagarde ha anche acquistato alcuni melograni.
Alle parole sui prezzi, ha prontamente risposto la Coldiretti. L'associazione non ci è andata per il sottile: "Senza vergogna. La presidente Christine Lagarde dovrebbe pensare ad abbassare il costo del denaro per aumentare la competitività del sistema. Anche perché rientra nella sua responsabilità di presidente della Bce contenere i tassi e fermare gli intenti speculativi di alcuni stati membri della Ue. Dietro a prezzi più alti del cibo non ci sono agricoltori ricchi".
