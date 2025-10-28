Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Christine Lagarde, blitz al mercato di Firenze: le parole spiazzanti

martedì 28 ottobre 2025
Christine Lagarde, blitz al mercato di Firenze: le parole spiazzanti

2' di lettura

Christine Lagarde va al mercato. La presidente della Banca centrale europea si è recata al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, in vista del consiglio direttivo della Bce che si svolgerà nel capoluogo toscano. "Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo. Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante", ha detto prima di aggiungere: "Verdure e formaggio, questi sono i miei acquisti tipici al mercato. Quindi qui c'è un sacco di bella frutta e verdura e formaggio e ho una richiesta speciale da mio marito: vuole che gli compri un panettone, ma forse è troppo presto" per poterlo acquistare.

Tornando alla riunione fiorentina del board della Banca centrale europea, Lagarde ha spiegato: "Dovremo discutere di questioni molto serie, ma" essere qui a Firenze, "ti mette in uno stato d'animo molto, molto positivo. E vedo l'Europa ovunque, ma vedo la bellezza dell'Italia e del Rinascimento. Quando sei a Firenze devi essere positivo". La numero uno della Bce non si è sottratta a selfie, saluti e strette di mano. Per lei anche una veloce colazione con cappuccino e un budino di riso, specialità di pasta frolla e riso. Prima di lasciare il mercato Lagarde ha anche acquistato alcuni melograni. 

Meloni avvisa i volenterosi: "Per fermare Putin l'Ue segua Trump"

A poche ore dall’annuncio americano sulle sanzioni al petrolio russo, dal varo del 19° pacchetto di sanzioni e...

Alle parole sui prezzi, ha prontamente risposto la Coldiretti. L'associazione non ci è andata per il sottile: "Senza vergogna. La presidente Christine Lagarde dovrebbe pensare ad abbassare il costo del denaro per aumentare la competitività del sistema. Anche perché rientra nella sua responsabilità di presidente della Bce contenere i tassi e fermare gli intenti speculativi di alcuni stati membri della Ue. Dietro a prezzi più alti del cibo non ci sono agricoltori ricchi".

Premiato in Spagna Mario Draghi, "Europa sotto attacco: cosa aspettano i leader?"

Che figura... Maurizio Landini accusa Meloni di fiscal drag? Viene smentito pure dalla Bce

Serie firmata Netflix "Il Mostro" non si vede mai. Ma ti turba

tag
christine lagarde
bce
firenze
coldiretti

Premiato in Spagna Mario Draghi, "Europa sotto attacco: cosa aspettano i leader?"

Che figura... Maurizio Landini accusa Meloni di fiscal drag? Viene smentito pure dalla Bce

Serie firmata Netflix "Il Mostro" non si vede mai. Ma ti turba

ti potrebbero interessare

7366x4911

Milei, la sinistra non sa dire che è lui ad aver vinto le elezioni

Tommaso Montesano
375x247

Francesca Albanese "una strega": rissa all'assemblea Onu

449x302

Israele, raid su Gaza: bilancio pesante. Trump: "Il cessate il fuoco non rischia"

3072x1995

William, ultimatum alle cugine Beatrice ed Eugenie: cosa rischiano

Redazione