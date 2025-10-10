Principe William e il marito suicida: il principe crolla in lacrime

Il principe William in lacrime per il doloroso racconto di Rhian Mannings, una donna che ha perso il marito per suicidio. È successo durante una visita ufficiale nella casa della donna, a Cardiff, a un evento organizzato insieme al National Suicide Prevention Network, organizzazione che sostiene le famiglie colpite da lutti di questo tipo. La Prince William’s Royal Foundation ha annunciato in quell’occasione una donazione di un milione di sterline a sostegno delle attività di prevenzione dei suicidi nel Regno Unito. E come si vede nelle immagini diffuse dalla Bbc, il futuro re d'Inghilterra, profondamente colpito, non è riuscito a trattenere l’emozione.

Durante il suo intervento, Rhian Mannings ha spiegato al principe la difficoltà di superare il lutto. William, allora, le ha chiesto cosa gli direbbe oggi, se potesse parlargli ancora. E la donna ha risposto: "Mi piacerebbe sedermi di fronte a lui e chiedergli: Perché non sei venuto da me?". Ed è stato allora che il principe del Galles si è commosso. Quella frase lo ha lasciato senza parole per qualche secondo e con gli occhi lucidi.