Regno Unito, "scene da film horror": 11 accoltellati sul treno, 2 in pericolo di vita

Terrore e sangue nel Regno Unito, un terrificante episodio di violenza a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire, dove diverse persone sono state accoltellate. L’allarme è scattato intorno alle 19.39 ora locale, quando la British Transport Police ha ricevuto una chiamata per un’aggressione in corso su un convoglio passeggeri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti più di trenta agenti, compresi reparti armati, oltre a numerosi mezzi di soccorso. Le forze dell’ordine hanno fermato due individui in relazione ai fatti. Secondo le prime informazioni ufficiali, ci sarebbero almeno dieci feriti: tutti sono stati trasportati in ospedale e nove di loro verserebbero in condizioni critiche. L’accaduto ha comportato la chiusura provvisoria della principale linea ferroviaria tra Stevenage e Peterborough, causando la sospensione dei servizi per l’intera serata.

La mattanza è durata 15 minuti, durante i quali i due hanno infierito a coltellate sui passeggeri terrorizzati. I due, si apprende, sono stati arrestati. Il bilancio è di almeno 11 feriti, di cui due tutt'ora in pericolo di vita. La matrice terroristica, ad ora, è stata formalmente esclusa dalla polizia britannica: e indagini, dunque, escludono l'ipotesi di un atto terroristico. Le autorità hanno inoltre precisato che i due sospetti arrestati sono entrambi cittadini britannici, sono "neri" e uno "è discendente di familiari "caraibici". "L'unica valutazione possibile è che si sia trattato di un incidente isolato, di un attacco isolato", ha detto il segretario alla Difesa britannico, John Healey.

Degli 11 feriti, dieci sono stati soccorsi e portati in ospedale a Cambridge e uno si è presentato più tardi al pronto soccorso. Inizialmente 9 erano stati indicati come gravi, ma 4 sono stati poi dimessi e ora sono rimasti due quelli rirenuti in pericolo di vita.

Un passeggero presente sul treno ha offerto la sua testimonianza su quella scena agghiacchiante: una persona "coperta di sangue" cercava di allontanarsi dopo essere stata ferita. Si muovevano attraverso il vagone dicendo: Hanno un coltello, mi hanno accoltellato", ha raccontato. Un altro testimone ha aggiunto: "Erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito". Un terzo passeggero ha riferito che, una volta giunti in stazione, "più persone erano state accoltellate". Altri presenti hanno descritto momenti di puro terrore, con un uomo che brandiva un grande coltello e passeggeri che cercavano rifugio nei bagni del treno. Uno dei testimoni ha ricordato che "c'era sangue ovunque" e che "alcune persone venivano calpestate" nel tentativo di fuggire.

Sulla vicenda è intervenuto anche il primo ministro Keir Starmer, che su X ha dichiarato: "Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nell'area dovrebbe seguire i consigli della polizia".

Dal lato conservatore, il presidente dei Tory, Kevin Hollinrake, ha definito "terrificanti" le scene avvenute a Huntingdon, esprimendo solidarietà alle vittime e agli operatori dei soccorsi. Anche il segretario ombra per l’Interno, Chris Philp, ha parlato di un "brutale attacco di massa", sottolineando l’urgenza di aggiornamenti da parte delle autorità su quanto accaduto e sulle persone arrestate. Stando a quanto trapelato, uno degli assalitori era di pelle nera e completamente vestito di nero.