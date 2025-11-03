Zakharova sciacalla: "Dopo la Torre dei Conti crollerà tutta l'Italia"

Mentre a Roma si scava sotto le macerie per salvare la vita all'operaio per il cedimento di una parte della Torre dei Conti, ecco che arriva l'operazione sciacallaggio direttamente da Mosca con la Russia pronta a sputare veleno sul nostro Paese. Le parole sconcertanti arrivano da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo: "L'intera economia italiana crollerà se il Paese continuerà a sostenere l'Ucraina", tuona con un messaggio su Telegram.
"Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compreso l'aiuto militare e in contributi versati attraverso i meccanismi Ue, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa un miliardo per i rifugiati, 310 milioni per il sostegno al bilancio statale e 93 milioni per attività umanitarie' - scrive Zakharova - finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta: dall'economia alle torri".
Insomma, da Mosca a quanto pare hanno perso un'occasione per tacere. Il governo russo è impegnato con ogni sforzo sul fronte della propaganda anti-Occidente e ora usa anche un dramma come quello di Roma per attaccare direttamente il nostro Paese e chi ha sostenuto con lealtà in tutti questi anni l'Ucraina che fino a prova contraria è un Paese invaso.