Zakharova sciacalla: "Dopo la Torre dei Conti crollerà tutta l'Italia"

"Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compreso l'aiuto militare e in contributi versati attraverso i meccanismi Ue, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa un miliardo per i rifugiati, 310 milioni per il sostegno al bilancio statale e 93 milioni per attività umanitarie' - scrive Zakharova - finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta: dall'economia alle torri".

Insomma, da Mosca a quanto pare hanno perso un'occasione per tacere. Il governo russo è impegnato con ogni sforzo sul fronte della propaganda anti-Occidente e ora usa anche un dramma come quello di Roma per attaccare direttamente il nostro Paese e chi ha sostenuto con lealtà in tutti questi anni l'Ucraina che fino a prova contraria è un Paese invaso.