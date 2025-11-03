Fori imperiali, crollo parziale per la Torre dei Conti: 3 operai in ospedale, uno salvato dopo 10 ore

E' stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco l'operaio 66enne originario della Romania rimasto intrappolato per oltre nove ore dopo il crollo della Torre dei Conti in centro a Roma. In mattinata c'è stato un secondo crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma. Rispetto al precedente, in cui quattro operai sono stati portati in salvo (tre appesi alle impalcature e uno estratto dalle macerie e ricoverato in codice rosso), il secondo cedimento ha impedito ai Vigili del Fuoco - che stavano porgendo la barella per estrarlo dall'edificio - di tirare fuori dalle macerie un altro operaio che è rimasto per dieci ore all'interno della torre. Sulle condizioni dell'uomo, è stato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a dare qualche notizia: "Abbiamo segnali che sia ancora vivo, la persona ha dato segnali perché mentre stavano facendo il primo intervento i Vigili del fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni, quindi lo hanno preservato dell'ulteriore crollo". Sui tempi dell'intervento era stato chiaro: "Bisogna cercare di attenuare i rischi enormi che corrono le persone che provano a fare il salvataggio. Quindi è un'operazione complessa, l'esito speriamo che sia buono, ma non è semplice".

In ogni caso i pm della Capitale hanno aperto un fascicolo di indagine per lesioni colpose. Chi indaga disporrà una consulenza tecnica per verificare cosa è avvenuto ed eventuali responsabilità. "Come Forza Italia Municipio I di Roma Capitale esprimiamo forte preoccupazione per quanto accaduto a Largo Corrado Ricci, dove una parte della Torre dei Conti, uno dei simboli più importanti del nostro patrimonio storico, è crollata durante i lavori di ristrutturazione in corso", dichiara in una nota Rina Grasso, Segretario Forza Italia Municipio I Roma Capitale. "L'episodio - continua Grasso - rappresenta un campanello d'allarme gravissimo sulle condizioni di sicurezza dei cantieri che insistono nel cuore del centro storico. Chiediamo al Comune di Roma e alla Sovrintendenza capitolina di fare immediatamente chiarezza sulle cause del cedimento e di verificare lo stato di conservazione di tutti i monumenti limitrofi nell'area dei Fori Imperiali. È necessario - aggiunge poi - che la tutela del nostro patrimonio culturale sia accompagnata da controlli rigorosi, trasparenza sugli interventi e da una costante attenzione alla sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. Forza Italia del Municipio I - conclude - esprime la sua vicinanza agli operai rimasti coinvolti nel crollo e conferma fin d'ora che seguirà con attenzione l'evolversi della situazione e che si farà portavoce per adottare tutte le necessarie misure per garantire sicurezza e salvaguardia dei lavoratori e per proteggere il nostro straordinario centro storico". Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenendo all'inaugurazione del nuovo reparto di subintensiva del POIT al San Camillo. Rocca ha sottolineato: "Il personale della Regione Lazio, sia del 118 che dei Vigili del Fuoco, sa come operare in contesti estremamente complessi come quelli di un crollo, garantendo assistenza anche mentre si lavora sulle macerie, che è sempre un'operazione molto delicata". Quanto alle altre persone coinvolte, il presidente ha aggiunto: "Una è stata portata al San Giovanni, ma è assolutamente fuori pericolo; altri due hanno rifiutato il ricovero, probabilmente si trattava solo di escoriazioni. Non risultano persone in pericolo di vita". E su quanto sta accadendo in queste ore è intervenuta la premier Giorgia Meloni: "Seguo con profonda apprensione l'evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, a Roma. ​Il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza vanno alla persona che in queste ore sta lottando per la vita sotto le macerie e alla sua famiglia, a cui auguro con tutto il cuore che questo dramma si concluda con un esito positivo. ​Desidero ringraziare tutti gli operatori delle Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e i soccorritori che stanno intervenendo con coraggio, professionalità e abnegazione in un contesto di estrema difficoltà. ​Ci stringiamo attorno a tutte le persone colpite da questo grave evento". Poi la lieta notizia: l'ultimo operaio intrappolato tra le macerie è stato estratto vivo.

Qui il video dei soccorsi