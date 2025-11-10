Cina, la poliziotta investe i bambini con la moto: la sua reazione choc

Solo 43 secondi. Quarantatre. Eppure il video della poliziotta cinese che a una manifestazione sulla "sicurezza" (!!!) a Suzhou, città non lontana dalla megalopoli Shanghai, travolge alcuni bambini assiepati in prima fila è uno dei più sconvolgenti pubblicati negli ultimi tempi.

Il fattaccio risale allo scorso 8 novembre, quando è andato in scena l'evento "Cina sicura". Classica dimostrazione di forza delle autorità comuniste, un modo per rassicurare l'opinione pubblica. Tuttavia, qualcosa è andato decisamente storto.

Uno dopo l'altro, i poliziotti partono con la loro motocicletta percorrendo il percorso a cui sono affacciate migliaia di persone. Come detto, in prima fila ci sono i più piccoli. A un certo punto parte una agente, che dopo un paio di metri perde inspiegabilmente il controllo della sua due ruote e si schianta rovinosamente contro la folla. Tra le urla di panico, qualche bimbo cade a terra travolto, per poi fortunatamente rialzarsi incolume, anche in virtù della velocità relativamente bassa che la moto aveva fatto in tempo a raggiungere. Ed è qui che sui social dilaga lo sconcerto.

On November 8th, in China, Police hit a child while riding a motorcycle and checked his bike instead of the child. pic.twitter.com/lXVtE3vnjB — Inty News (@__Inty__) November 8, 2025

La poliziotta, quasi sotto choc, si ferma dopo qualche metro. Fatica a scendere, quasi cadendo, quindi terrorizzata chiede aiuto ai colleghi agenti. La sua principale preoccupazione sembra quella di riavviare la moto, o segnalare un problema tecnico (se al freno o all'acceleratore, non è chiarissimo). Sembra quasi inconsapevole di quanto accaduto pochi istanti prima, non degnando di uno sguardo i bimbi feriti.

Alle sue spalle, intanto, altri poliziotti hanno soccorso i piccoli, e solo in un secondo tempo la donna si avvicina al luogo dello scontro, restando però decisamente in disparte, quasi fosse estranea al tutto. Su X il video è diventato virale, con commenti che vanno dallo sconvolto all'ironico.