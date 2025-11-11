Per raggiungere questo obiettivo, "il nemico ha sfruttato condizioni meteorologiche avverse , in particolare una fitta nebbia ", ha reso noto l'ufficio stampa del 7° Corpo di Reazione Rapida delle Forze d'Assalto Aviotrasportate delle Forze Armate ucraine, aggiungendo che "attualmente, più di 300 russi sono entrati città e il loro obiettivo rimane invariato: raggiungere i confini settentrionali di Pokrovsk per circondare l'agglomerato. Allo stesso tempo, le Forze di Difesa continuano a individuare e distruggere gruppi nemici negli edifici cittadini anche in condizioni di scarsa visibilità", mentre le condizioni meteorologiche, in particolare la nebbia, riducono le possibilità di ricognizione aerea ucraina e di attacchi in terreno aperto attraverso i droni , la più efficace arma difensiva e offensiva in dote a Kiev.

Le Forze di Difesa hanno sottolineato che dall'inizio di novembre hanno eliminato 162 russi a Pokrovsk e altri 39 sono rimasti feriti. Diverse unità delle Forze di Difesa continuano a essere coinvolte nella bonifica della città: la Guardia di Frontiera, le unità d'assalto e le unità aviotrasportate d'assalto, il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, la Guardia Nazionale e la Polizia Nazionale.

L'ufficio stampa delle Forze di difesa del sud di Kiev hanno inoltre rilasciato un comunicato stampa in cui riportano la ritirata di alcune delle proprie formazioni dalle posizioni nei pressi di cinque insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. "Le Forze di Difesa (ucraine, ndr) hanno dovuto ritirarsi dalle posizioni vicino ai villaggi di Novouspenivske, Nove, Okhotnyche, Uspenivka e Novomykolaivka, per salvaguardare la vita del personale", ha dichiarato l'ufficio stampa. "Negli ultimi giorni qui sono stati registrati fino a cento scontri armati", si legge nella nota. "A causa dell'intensificarsi delle azioni d'assalto nemiche, dei numerosi tentativi di infiltrazione e dell'aumento del fuoco massiccio sulle nostre posizioni (ogni giorno oltre 400 bombardamenti d'artiglieria con circa 2000 munizioni), e della distruzione effettiva di tutti i ripari e fortificazioni" alcune truppe ucraine hanno dovuto lasciare le proprie postazioni, illustra l'esercito ucraino.

"Nella regione di Zaporizhzhia, in particolare nelle direzioni di Oleksandrivske e Huliaipole, da diversi giorni si stanno svolgendo intensi combattimenti. Il nemico utilizza tutti i tipi di armi disponibili per cercare di respingere le Forze Armate ucraine dalle posizioni occupate", ha dichiarato sempre l'ufficio stampa delle Forze di difesa del sud di Kiev.