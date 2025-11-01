Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Pokrovsk, "gli ucraini si arrendono": Kiev nega, cosa sta succedendo

di
Libero logo
sabato 1 novembre 2025
Pokrovsk, "gli ucraini si arrendono": Kiev nega, cosa sta succedendo

1' di lettura

Battaglia aperta a Pokrovsk, nel Donetsk, città ucraina ritenuta strategica sul fronte del Donbass. Secondo il ministero della Difesa russo i soldati ucraini sarebbero stati circondati dalle forze di Mosca e starebbero iniziando ad arrendersi. Diversa, invece, è la versione delle forze armate di Kiev, secondo cui Mosca starebbe facendo solo propaganda. L'Ucraina ha parlato di una situazione nella città "complessa e dinamica", con combattimenti in diverse zone e l'aumento di componenti di forze speciali nella zona proprio per lanciare una controffensiva. Tant'è che le posizioni delle truppe ucraine sarebbero avanzate in "diverse zone" nelle ultime ore.

Anche secondo l'agenzia di stampa ucraina Rbc, l'intelligence militare di Kiev "sta conducendo operazioni di stabilizzazione" nella città. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che Mosca ha concentrato circa 170.000 soldati nella regione orientale di Donetsk con l’obiettivo di prendersi la roccaforte di Pokrovsk prima dell’arrivo dell’inverno. "I nostri combattenti non sono circondati a Pokrovsk; la situazione è difficile, ma sotto controllo", ha riferito il leader ucraino durante un briefing con i giornalisti, smentendo le affermazioni del presidente russo, Vladimir Putin.

Intanto, un ufficiale ucraino di alto rango ha riferito in forma anonima all'emittente televisiva ucraina Hromadske che le forze russe controllano circa il 60 per cento della città di Pokrovsk, nella regione sudorientale ucraina di Donetsk, e che stanno avanzando verso le vicine Rodynske e Myrnohrad. 

Mosca tenta la spallata: "Pokrovsk è circondata"

Assedio sempre più vicino. Mosca aumenta la pressione su Pokrovsk e invia 200 uomini per terminare l'acc...

Guerra in Ucraina Ucraina, a Pokrovsk si combatte per il Donetsk: nella notte raid russi

Venezuela, la risposta di Maduro Venezuela, Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran contro gli Usa

Dove nasce l'intolleranza L'attacco a Fiano è il frutto della propaganda di Putin e Hamas

tag
ucraina
russia
pokrovsk

Guerra in Ucraina Ucraina, a Pokrovsk si combatte per il Donetsk: nella notte raid russi

Venezuela, la risposta di Maduro Venezuela, Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran contro gli Usa

Dove nasce l'intolleranza L'attacco a Fiano è il frutto della propaganda di Putin e Hamas

ti potrebbero interessare

1400x933

Principe Andrea, una cifra-monstre per farlo sparire

Redazione
1400x933

Louvre, Parigi sotto choc: ecco chi hanno rilasciato "senza accuse"

3072x2048

Venezuela, schierata la Gerald R. Ford: clamorosa mossa di Donald Trump

Redazione
3979x2081

Principe Andrea, l'ultima bomba: "40 prostitute in 4 giorni"