Pokrovsk, "gli ucraini si arrendono": Kiev nega, cosa sta succedendo

Battaglia aperta a Pokrovsk, nel Donetsk, città ucraina ritenuta strategica sul fronte del Donbass. Secondo il ministero della Difesa russo i soldati ucraini sarebbero stati circondati dalle forze di Mosca e starebbero iniziando ad arrendersi. Diversa, invece, è la versione delle forze armate di Kiev, secondo cui Mosca starebbe facendo solo propaganda. L'Ucraina ha parlato di una situazione nella città "complessa e dinamica", con combattimenti in diverse zone e l'aumento di componenti di forze speciali nella zona proprio per lanciare una controffensiva. Tant'è che le posizioni delle truppe ucraine sarebbero avanzate in "diverse zone" nelle ultime ore.



Anche secondo l'agenzia di stampa ucraina Rbc, l'intelligence militare di Kiev "sta conducendo operazioni di stabilizzazione" nella città. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che Mosca ha concentrato circa 170.000 soldati nella regione orientale di Donetsk con l’obiettivo di prendersi la roccaforte di Pokrovsk prima dell’arrivo dell’inverno. "I nostri combattenti non sono circondati a Pokrovsk; la situazione è difficile, ma sotto controllo", ha riferito il leader ucraino durante un briefing con i giornalisti, smentendo le affermazioni del presidente russo, Vladimir Putin.