Meloni, anche l'Economist la elogia: "Perché è un politico eccezionale"

Plauso a Giorgia Meloni arriva dal Regno Unito, dal più celebre dei quotidiani d'informazione politico-economica: The Economist. Christopher Lockwood, esperto di Europa della testata, sottolinea come "Giorgia Meloni ha ottenuto qualcosa che molti pochi premier italiani hanno ottenuto: stabilità politica". Meloni è "il premier più longevo in circa 15 anni", afferma nel reel - titolato "ecco perché Meloni è un politico eccezionale" - con frame di parole di Giorgia Meloni e di Donald Trump che la elogia.

Il premier italiano, si legge, è alla guida di un "governo che è stato più moderato del caos neofascista che i suoi detrattori liberali temevano" e "l'Italia si è ora assicurata un posto negli ambienti diplomatici che contano dell'Europa e anche il presidente Trump la ascolta", afferma Lockwood, aggiungendo come sia "sorprendente considerando le radici di Meloni nell'estrema destra". Poi il quotidiano ricorda gli esordi nell'Msi, "quando aveva solo 15 anni", poi del 2008 quando Silvio Berlusconi, all'epoca premier, "la nomina nel suo governo" e "a 31 anni diventa il ministro italiano più giovane di un governo del dopoguerra".