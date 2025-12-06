Virginia Giuffre, la ghost writer: "So chi è il premier che l'ha stuprata sul jet di Epstein"

"So chi è l'anonimo primo ministro che violentò Giuffre sul jet privato di Jeffrey Epstein": a fare questa rivelazione in un'intervista a Repubblica è Amy Wallace, giornalista e autrice di "Nobody's Girl", in cui fa la ghost writer proprio di Virginia Giuffre. In ogni caso, ha detto che non farà il nome di questa persona e a tal proposito ha spiegato: "Bisogna sempre valutare i rischi di certe rivelazioni. Virginia aveva già subito minacce di morte, le erano entrati in casa e ci sono i suoi figli da proteggere. Perciò Giuffre aveva deciso di non rivelarli".
Parlando degli "Epstein files" che il presidente americano Donald Trump ha annunciato di pubblicare, la Wallace ha detto che "potrebbero esserci molti altri nomi lì dentro, anche di altre ragazze che hanno denunciato. Non sappiamo perché il presidente Usa sia così riluttante, dopo le promesse in campagna elettorale. Vedremo". In un'altra intervista a La Stampa, poi, Wallace ha sottolineato che "un'ipotesi è che i documenti saranno censurati, che la maggior parte sarà cancellata. Un'altra è che Pam Bondi, avendo dato avvio a un'altra indagine, possa bloccare la pubblicazione".
La giornalista ha fatto sapere che conosce "i nomi di tutte le persone con cui Virginia Giuffre è stata costretta a fare sesso o a cui è stata ceduta, anche se nel libro non sono resi noti per ragioni di sicurezza". Sulla possibilità che Ghislaine Maxwell, ex compagna e braccio destro di Epstein, venga graziata da Trump, la Wallace ha detto: "Sarebbe un abominio. Ghislaine non era la segretaria, era un'abusatrice sessuale a pieno titolo". E il principe Andrea? Pure lui dovrebbe testimoniare davanti al Congresso americano? "Assolutamente sì - ha risposto la giornalista -. Ha detto di non aver mai conosciuto Virginia e ok, se vuole mantenere questa teoria faccia pure. Ma lui è stato nelle case di Epstein, è stato sull'isola, è stato sul jet privato".